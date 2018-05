Tor zur Leipziger Straße: Privatinvestor erwirbt Ladengalerie an der Warte

Eintritt frei Bei der Musiknacht spielen 62 Gruppen an 28 Orten

Rödelheim. Musik liegt in der Luft! Zum achten Mal lädt Rödelheim am 26. Mai zu einem Abend mit Jazz, Folk, Rock, Klassik, Punk und Chormusik in den Stadtteil ein. 62 Musikgruppen machen dieses Mal mit, gespielt wird an 28 unterschiedlichen Orten. mehr