Uniklinik: Prof. Thomas Walther ist neuer Chef der Herzchirurgie

Seit eineinhalb Jahren gibt es keine Herztransplantationen mehr an der Uniklinik. Seither überweisen die Frankfurter dafür vorgesehene Patienten an die Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim. Pikant: Jetzt hat sich die Uniklinik den dortigen Chefarzt geangelt. Prof. Thomas Walther leitet seit Jahresanfang die Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie an der Uniklinik.

Die Herzchirurgie der Uniklinik hat einen neuen Direktor: Prof. Thomas Walther (52) folgt auf Prof. Anton Moritz, der im Sommer in Ruhestand geht. Walther leitete von 2010 bis zuletzt die Herzchirurgie in der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim.

Doch um es gleich zu sagen: Die Schmach von vor 18 Monaten, als Frankfurt sich aus der Herztransplantation zurückzog – damals hatte die Kerkhoff-Klinik zehn Transplantationen pro Jahr, die Uniklinik zwei bis drei – wird durch diesen Personalcoup voraussichtlich nicht wettgemacht. Eine Rückkehr zum Transplantationsprogramm ist vorerst nicht geplant. Dafür vorgesehene Patienten würden weiterhin nach Bad Nauheim verwiesen, hieß es gestern bei Walthers Vorstellung.

Mit kleinen Schnitten heilen

„Ich finde es interessant, welche Wahrnehmung die Herztransplantation findet. Es sind 300 Operationen jährlich, verglichen mit 90 000 Herzoperationen insgesamt“, wunderte sich Walther. Seine Aufgabe in Frankfurt sieht er anders: Mit einem „exzellenten Team“ seien alle herzchirurgische Verfahren mit höchstem Qualitätsanspruch machbar.

Einen Teil dieses Teams bringt der Herzchirurg aus Bad Nauheim mit: Sieben Ober-, Fach- und Assistenzärzte sind mit ihm nach Frankfurt gewechselt, nicht übermäßig viele, verglichen mit anderen, spektakulären Chefarztwechseln der jüngeren Vergangenheit. „Glücklicherweise hat sich der Großteil der herzchirurgischen Mannschaft dafür entschieden, weiterhin an der Kerckhoff-Klinik zu bleiben“, heißt es von deren Geschäftsführung auf Anfrage dieser Zeitung.

Walther ist Spezialist für kleine Schnitte mit großer Wirkung: Minimalinvasiv ersetzt er Mitral- und Aortenklappen oder rekonstruiert sie. Bis hin zur Aortenklappenimplantation mittels Katheter reicht sein chirurgisches Spektrum. Als einer der Ersten weltweit hat er diese diffizile OP-Technik bereits 2004 praktiziert. Auch Kunstherzen setzen er und sein Team ein.

Walther sieht sich als Teamplayer. Immer wieder verweist er darauf, dass ein einzelner Chirurg so gut sein kann, wie er will. Aber wenn das Team nicht stimmt, wenn die Anästhesisten nicht gut sind oder die Zusammenarbeit mit den Kardiologen nicht klappt, komme für die Patienten nicht das optimale Ergebnis heraus. Er versteht die Herzchirurgie deswegen als Einheit mit der Kardiologie. Das gilt sogar privat: Walthers Frau Claudia ist Kardiologin und wechselte mit ihm nach Frankfurt.

Zum Team im weiteren Sinne gehören für den Chefarzt aber auch die Hausärzte, die Patienten überweisen und andere Krankenhäuser, deren Ärzte Fälle besprechen wollen. Außerdem Radiologen, andere Fachärzte, Rehabilitationseinrichtungen. Nur gemeinsam könne für die Patienten das Beste erreicht werden.

Seinen Wechsel nach Frankfurt begründete der dreifache Vater damit, dass er hier, verbunden mit einem Ruf an die Universität, mehr forschen könne. Prodekan Prof. Thomas Klingebiel verwies auf den exzellenten wissenschaftlichen Ruf des Neuen: „Er hat 387 Arbeiten veröffentlicht, viele als Erstautor, und wird sehr oft von anderen zitiert.“ Auch in der Lehre sei Walther aktiv, etwa als Facharztprüfer der Landesärztekammer. Thomas Walther will künftig bereits Studenten für die Herzchirurgie begeistern.

Langjährige Freunde

Walther ist Arzt mit Leib und Seele. Wissenschaft betreibt er, weil diese den Patienten nützt. Als Chirurg hat er bereits rund 7800 Operationen durchgeführt. „Walther steht für höchste operative Qualitätsstandards und eine enge Verzahnung von Herzchirurgie, Kardiologie und weiterer relevanter Fachabteilungen“, sagte Klinikchef Prof. Jürgen Graf. Der Kardiologe Prof. Andreas Zeiher bezeichnete Walther als „langjährigen Freund“. Gemeinsam böte sich die Perspektive, dass Kardiologie und Herzchirurgie ein großes „Herzzentrum“ errichten könnten.