Erweiterte Bauschlagader: Professor Thomas Schmitz-Rixen: „Irgendwann macht es peng“

Einer von 20 Männern über 65 lebt mit einer tickenden Zeitbombe im Bauch: So hoch ist der Anteil derer, bei denen die Bauchschlagader erweitert ist. Platzt sie, hängt das Leben am seidenen Faden. Dass es von Herbst an eine für die Patienten kostenlose Vorsorgeuntersuchung gibt, die manch einem das Leben retten dürfte, daran hat Prof. Thomas Schmitz-Rixen seinen Anteil.

Ein bisschen ist es so wie bei einem Ballon. Er schwillt an, schwillt an – und irgendwann macht es peng. Bloß: Wenn die Hauptschlagader im Bauch peng macht, geht es um Leben und Tod. „Wer lebend das Krankenhaus erreicht, hat eine 50-prozentige Überlebenschance“, weiß Prof. Thomas Schmitz-Rixen, Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie am Frankfurter Uniklinikum. Die meisten schaffen das nicht. „Sie verbluten innerhalb weniger Minuten.“ Was die Sache nicht besser macht: Es gibt keine Warnsignale.

Gerade deshalb hat er sich in Berlin dafür eingesetzt, dass es demnächst eine für Patienten kostenlose Vorsorgeuntersuchung gibt. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat bereits grünes Licht gegeben, nun müssen sich noch Kassen und Ärzte über die Vergütung einig werden. Kostenfrei ist die Untersuchung für Männer ab 65, weil sie statistisch gesehen am häufigsten betroffen sind. Bei jedem Zwanzigsten dieser Altersgruppe ist die Bauchschlagader erweitert.

„Bauchaorten-Aneurysma“ heißt es im Fachjargon. Während der Durchmesser der Schlagader beim gesunden Menschen etwa zwei Zentimeter beträgt, schwillt dieser bei Betroffenen auf die zwei bis dreifache Größe an. Besonders gefährdet sind Raucher und Menschen mit Bluthochdruck. Wird das Leiden rechtzeitig entdeckt, kann eine Operation Schlimmeres verhindern. „Die, die wir vorher erwischen, haben eine exzellente Chance.“

Wieso bei manchen Patienten die Aorta früher platzt, bei anderen später und bei wieder anderen gar nicht, das erforscht Schmitz-Rixen gemeinsam mit einem Kollegen der Fachhochschule, der spezialisiert ist auf Materialwissenschaft. „Das ist ein biochemisches, aber auch ein biomechanisches Problem“, erklärt der Gefäßchirurg, wie es zu der auf den ersten Blick ungewöhnlichen Kooperation kam.

Der Körper hilft sich selbst

Generell ist Thomas Schmitz-Rixen ein Freund interdisziplinärer Projekte. „Es gibt keinen Spezialisten im Generalisten“, findet er. Eine Spezialisierung sei unumgänglich, er sehe aber auch, dass dem Spezialisten bisweilen der Blick fürs große Ganze fehlt. „Gerade deswegen geht es am besten gemeinsam mit anderen.“

Auch mit den Kollegen vom Bad Nauheimer Max-Planck-Institut arbeitet er gerne zusammen, dort betreibt er Grundlagenforschung. Der Gefäßspezialist ergründet den körpereigenen Mechanismus, der einsetzt, wenn eine Ader platzt. Rings um das Leck bildet der Körper neue, kleine Gefäße, die die Bruchstelle überbrücken und mit der Zeit wachsen. „Da hilft sich der Körper selbst“, erklärt Thomas Schmitz-Rixen, weshalb er diesen Prozess gerne besser verstehen würde, um ihn für die Medizin nutzbar zu machen. Aber: „Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.“

Gemeinsam an einem Strang zu ziehen, Thomas Schmitz-Rixen hält das auch in der Chirurgie insgesamt für elementar. „Unsere Fachgesellschaft mit ihren 2700 Mitgliedern wird in Berlin nicht gehört“, sagt der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie, der von 2019 an auch die Präsidentschaft in der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie übernehmen wird.

Kein Zweifel, dass einer wie er da gut aufgehoben ist: Der 63-Jährige sprüht nur so vor Begeisterung für sein Fachgebiet. „Wir sind mehr als nur Handwerker im Operationssaal.“ Besonderen Wert legt er auf das Arzt-Patienten-Verhältnis. „Der Patient will seinen Chirurgen vorher kennenlernen. Da geht es darum, Vertrauen aufzubauen.“ Damit aber ist es für Schmitz-Rixen nicht getan. Für ihn ist völlig klar: Wer operiert, untersucht auch nach der OP. „Er muss wissen, was aus dem wird, was er gemacht hat.“ Und nicht zuletzt kenne nur der Operateur, „die Haken und Ösen“ bei seinem Patienten, falls es zu Komplikationen kommt.

Dass er dabei eine Vorbildfunktion für jüngere Kollegen einnimmt, ist für den Nieder-Eschbacher selbstverständlich. Diese liegen ihm ohnehin am Herzen. „Was mir an der Chirurgie besonders gefällt, ist die innige Beziehung zu unserem Nachwuchs, der unmittelbare Austausch zwischen Lehrer und Schüler.“ Sorge bereitet ihm, dass sich aktuell viel zu wenige Medizinstudenten für eine Karriere in der Chirurgie entscheiden: „Um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten, müssten fünf Prozent eines Medizinerjahrgangs in die Chirurgie gehen.“ Tatsächlich seien es gerade mal halb so viele. „Dabei ist das ein so vielseitiges, spannendes Fach“, seufzt er.

In die richtige Richtung

Dass er selbst einmal Chirurg werden würde, so klar war das nicht Ende der 1960er Jahre. „Ich war Schulsprecher, wollte Soziologie studieren“, erinnert er sich. Das sei eine brotlose Kunst, warnte ihn der Schuldirektor, riet dazu, wenigstens parallel Medizin zu studieren. Schmitz-Rixen, verheiratet, zwei Kinder, hat es nicht bereut. „Immer wieder im Leben trifft man Menschen, die einem einen Schubs in die richtige Richtung geben“, sagt er.

Wenn er gerade einmal nicht im Operationssaal steht, fotografiert der Chirurg leidenschaftlich gerne. „Ich fahre nirgendwohin, ohne meine Kamera dabeizuhaben“, erzählt der gebürtige Kölner. Mindestens einmal im Jahr gehte es in die alte Heimat, zur fünften Jahreszeit. Die kölsche Frohnatur hat er sich bewahrt. „Ich bin en kölsche Jung, mit allem. Mit der Toleranz, die dem Kölner eigen ist und mit der Ernsthaftigkeit, mit der der Kölner den Dingen nachgeht. Und mit dem Gemüt.“