Wer vom Einkaufszentrum „Skyline Plaza“ aus in Richtung Norden blickt, sieht derzeit vier Hochhäuser: den Messeturm, die beiden ungleichen Zwillinge Kastor und Pollux sowie den Tower 185. Bald schon könnte auf der Fläche neben dem Kongresszentrum „Kap Europa“, auf der sich bei Regen meist große Pfützen bilden, ein fünfter Wolkenkratzer hinzukommen. Für einen rund 180 Meter hohen Büro- und Hotelturm mit dem Namen „One“ direkt neben dem Einkaufszentrum soll Anfang des nächsten Jahres der Bauantrag eingereicht werden. Das teilte der Sprecher des Grundstückseigentümers CA Immo, Markus Diekow, auf Anfrage mit. Bis Ende des Jahres sollen die Verhandlungen mit dem künftigen Hotelbetreiber, die sich etwas in die Länge gezogen haben, abgeschlossen sein. „Büros und ein Hotel unter einem Dach sind nicht ganz einfach zu realisieren“, sagte Diekow.

Das Hotel soll die unteren 14 der insgesamt 46 Stockwerke und damit ungefähr ein Drittel der Fläche belegen. Für die übrigen Etagen sucht CA Immo noch Büromieter. Diekow stellt klar: Ohne eine gewisse Vorvermietung der Büroflächen wird mit dem Bau des Hochhauses nicht begonnen. Deshalb könne er auch noch keinen Termin für den Baustart nennen. In einer aktuellen Werbebroschüre nennt CA Immo als Fertigstellungstermin das Jahr 2019.

Entworfen hat den Turm das Frankfurter Büro Meurer Architekten, von dem unter anderem auch das Stadthaus über dem Archäologischen Garten am Dom stammt. Vorgesehen ist, den Turm direkt neben das Kongresszentrum „Kap Europa“ zu stellen. Außerdem soll in Richtung Messe ein niedrigeres Nebengebäude entstehen, das unterirdisch mit dem Turm verbunden ist. Im obersten Geschoss ist eine öffentlich zugängliche „Skybar“ vorgesehen. Auch in der Lobby soll es ein Café geben.

Ursprünglich war geplant, zusammen mit dem Einkaufszentrum einen 200-Meter-Turm zu errichten. Doch wegen der schleppenden Nachfrage nach Büroflächen wurde das Projekt zurückgestellt. Nach der Entscheidung für eine Mischnutzung und durch eine Reduzierung der Höhe sind die Aussichten für eine Realisierung gestiegen.

