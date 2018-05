Uni: Projekt bringt hadernde Studenten und Ausbildungsbetriebe zusammen

Erst an der Uni merken viele, dass das Studium nichts für sie ist. Abzubrechen fühlt sich oft wie einen Niederlage an und eine Ausbildung zu beginnen, wie ein sozialer Abstieg. Dagegen wendet sich das Projekt „yourPush“ der Goethe-Uni und der Handwerkskammer Rhein-Main.

Auf Begeisterung ist David Jork bei seinem Vater nicht gestoßen, als er erzählt, dass er sein Geologie-Studium abbrechen will. „Du brauchst doch eine vernünftige Bildung“, hat der Vater gesagt und damit einen Universitätsabschluss gemeint. Jork ist 22 Jahre alt, zieht die Schultern nach oben uns sagt: „Akademiker-Haushalt eben“. Das Studium hat er trotzdem nach 2 Jahren abgebrochen. Nun wird er Schreiner.

Geholfen hat ihm beim Wechsel das Projekt „yourPush“. Da arbeiten die Universität und die Handwerkskammer Rhein-Main zusammen, um hadernde Studenten in duale Ausbildungen zu vermitteln. „17 Prozent der Studienabbrecher an der Goethe-Universität nennen als Grund mangelnden Praxisbezug“, sagt Universitätspräsidentin Brigitta Wolff. „Es gibt hier also eine ganze Reihe an Studenten, die bei uns todunglücklich sind.“

Solche Studenten sollen in Zukunft direkt angesprochen werden. „Bei der Ethnologie und den Erziehungswissenschaften haben wir schon ein Monitoring eingeführt“, sagt Wolff. Wenn ein Student auffällig wenige Seminare abschließt, kann das ein Zeichen sein, dass er sich im Studium nicht wohlfühlt. Um ihm den Weg in eine Studienberatung zu erleichtern, bekommt er eine E-Mail mit einem entsprechenden Angebot. Die Handwerkskammer sucht derweil nach Betrieben, für die solche Studenten als Auszubildende interessant sind.

Die ganze Person zählt

Die Beratungen gehe man ergebnisoffen an, sagt Sven Hartwig von der Handwerkskammer. Hunderte solcher Gespräche habe er seit Projektstart vor drei Jahren geführt. Mancher wechsle nur das Studienfach, andere beginnen eine Ausbildung, aber nicht alle in einem Handwerk. Betreut würden Azubis und Unternehmen bis zum Ende der Ausbildung, also nicht nur bis der Ausbildungsvertrag geschlossen wurde.

Dass bisher nur rund 50 Studenten vermittelt werden konnten, erklärt Uni-Präsidentin Wolff mit „gewissen Widerständen“, die sie selbst nicht erwartet habe. So fürchteten Unternehmen arrogantes Gebaren von Studenten. Aber auch diese sind skeptisch. Mancher frage im Beratungsgespräch, ob denn die Studiensemester „im Betrieb angerechnet werden“, erzählt Hartwig. Ihnen antwortet er dann, dass es im Unternehmen auf ihre ganze Person ankomme und nicht nur auf ihre akademischen Ausbildung.

Zwei Welten mit ihren Vorurteilen stehen sich hier gegenüber. Laut Uni-Präsidentin Wolff liegt das auch daran, dass die duale Ausbildung in den vergangenen Jahren in Verruf geraten ist. Wohl auch, weil etwa die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf die Akademikerquote geschaut habe, wenn sie bewertete, wie sich die Bildung in einem Land entwickelt. „Wer aus einem Akademiker-Haushalt kommt und eine Berufsausbildung machte, gilt als Bildungsabsteiger“, sagt Wolff. „Was für eine bescheuerte Rhetorik.“ Dadurch seien Eltern unter Druck geraten, ihre Kinder an die Uni zu bringen. Ob das nun zu ihnen passt oder nicht.

Das könne man auch in Familien beobachten, sagt Bernd Ehringer. Er ist Präsident der Handwerkskammer. „Wenn ein Kind Jura studiert, erzählen es stolz die Eltern; mache es eine Malerausbildung, dann eher nicht. Diesen Geist spürte auch David Jork bei seinem Vater. Wenn der Schreiner in spe heute über Bildung spricht, scheint sich das Verhältnis erstaunlicherweise umzukehren. Er sagt Sätze wie: „Wenn ich etwas wissen will, suche ich es im Internet. Wenn ich aber etwas lernen möchte, dann muss ich üben, üben, üben.“

Anhäufung von Wissen

Sein Studium beschreibt er nicht als Bildung, eher als eine Anhäufung von Wissen. Die eigentliche Bildung, im Sinne einer Persönlichkeitsentwicklung, habe er dagegen bei der Holzverarbeitung gefunden. „Hier lerne ich etwas, dass ich in Zukunft immer brauchen werde“, sagt er. Nicht nur wie man Tische und Stühle baut, auch etwa wie man mit Werkzeugen umgeht, die Körperteile abtrennen können.

Ob er nun den Rest seines Lebens als Schreiner arbeitet, oder vielleicht irgendwann wieder studiert, kann Jork noch nicht sagen. Das überlegt er sich irgendwann im zweiten Lehrjahr. Und sein Vater? Seinen Freunden erzählt der mittlerweile stolz, dass sein Sohn die Schreinerei erlernt.