Prozess: Prosecco-Betrüger erneut verurteilt

Drei der vier Angeklagten kennen die Frankfurter Justiz bereits seit mindestens zwei Jahren. 2016 waren sie vom Landgericht bereits verurteilt worden, nachdem sie diversen Geldgebern mit lukrativen Zinsversprechen fast 180 000 Euro abgeluchst hatten. Die Anlagekunden sollten in die Entwicklung eines speziellen Prosecco-Getränks in Dosen investieren – hinterher stellte sich bei ihnen allerdings die rechte Katerstimmung ein. Das Geld war verloren, verprasst von den Angeklagten.

Zum Zeitpunkt dieses Urteils 2016 strickte die Staatsanwaltschaft schon an der nächsten Anklage. Wieder waren ein 42 Jahre alter Projektentwickler als Haupttäter, ein 54 Jahre alter Frankfurter Werbefachmann sowie ein 40 Jahre alter Rechtsanwalt im Fokus der Ermittler, dazu noch ein 57 Jahre alter Brite, der für verschiedene Dienste seinen Namen als Strohmann hergab. Die Materie war diesmal weitaus trockener als es noch der Prosecco gewesen ist. Es ging um die Entwicklung spezieller Programme für die Wirtschaftsförderung in Kommunen. Für die Planung, den Erwerb gewisser Lizenzen und Computerprogramme benötige man Geld, sonst könne die Aktion nicht richtig anlaufen. Und der Werbeerfolg war diesmal weitaus größer als bei den vorausgegangenen Schwindeleien. Die Staatsanwaltschaft kam auf einen Schadensbetrag von rund 840 000 Euro, der sich auf insgesamt 17 geschädigte Anleger verteilte. Wirtschaftsförderung bedarf wohl größerer Geldreserven als Prosecco in der Dose.

In Revision gegangen

Obwohl es diesmal also um weitaus mehr ging, gestaltete sich der Prozess gegen die Anlagebetrüger weitaus entspannter als noch beim ersten Mal. Der Wirtschaftsstrafkammer mit ihrem Vorsitzenden Richter Martin Bach gelang es nach nur fünf Verhandlungstagen, den Prozess abzuschließen. Der Haupttäter erhielt gestern dreieinhalb Jahre Haftstrafe, wobei die Prosecco-Verurteilung und eine weitere Strafe einbezogen werden konnte. Anders beim Frankfurter Werbefachmann: Weil die Verurteilung von 2016 noch beim Bundesgerichtshof zur rechtlichen Überprüfung liegt, konnte der Richter keine Gesamtstrafe bilden. Obwohl er gestern mit einer Bewährungsstrafe von 21 Monaten aus dem Gerichtssaal ging, könnte er also gleichwohl noch einmal „einrücken“ müssen. Mehrere Monate sah das Gericht dabei bereits als verbüßt an, weil sich das Strafverfahren acht Jahre in die Länge gezogen hatte. Im ersten Prozess hatte er ein Jahr und vier Monate zur Bewährung erhalten.

„Echte Reue“

Der Rechtsanwalt und der „Strohmann“ kamen billiger weg – sie erhielten je ein Jahr auf Bewährung, wobei auch der Anwalt gegen das erste Urteil beim BGH Revision eingelegt hatte. Strafmildernd wurden die geständigen Einlassungen angerechnet und die teilweise zur Schau gestellte „echte Reue“.

(ge )