Rotlicht: Prostituierten-Schutzgesetz: Zoff zwischen Stadt und Land

Das Prostituierten-Schutzgesetz ist seit Juli in Kraft. Die Stadt kommt ihren festgelegten Pflichten aber nur teilweise nach. Ordnungs- und Gesundheitsamt wussten bis vor kurzem nicht, wer von ihnen die Anmeldung der Prostituierten übernehmen soll. Hessens Sozialministerium sagt, das sei seit Juni geklärt.

Das seit dem 1. Juli gültige Prostituierten-Schutzgesetz soll, der Name sagt es, Prostituierte schützen. Es soll aber auch Bordellbetreiber stärker in die Verantwortung ziehen. Für die Kommunen, die das Bundesgesetz umsetzen müssen, bringen die neuen Regelungen Pflichten mit sich: Sie müssen eine gesundheitliche Beratung für Sexarbeiterinnen und -arbeiter anbieten, deren persönliche Anmeldung gewährleisten und ein Informations- und Beratungsgespräch führen. Außerdem sollen sie den Unternehmern, die die Voraussetzungen erfüllen, eine Erlaubnis zum Führen eines Prostitutionsgewerbes erteilen und die Einhaltung der Voraussetzungen überprüfen.

„Schlechte Erfahrung“

Die Auflistung lässt erahnen, wie groß die Aufgaben sind, die sich aus dem Gesetz für die Kommunen ergeben. Wie die Arbeitslast auf die Frankfurter Ämter verteilt werden soll, schien aber auch ein Vierteljahr nach Inkrafttreten der neuen Regelungen noch nicht geklärt zu sein: In der Stadtverwaltung herrschte Anfang September zwar Einigkeit darüber, dass das Gesundheitsamt die Gesundheitsberatung anbieten und das Ordnungsamt sich um die gewerberechtlichen Erlaubnisse kümmern soll; die Anmeldung der Prostituierten und das Info- und Beratungsgespräch wollten das Ordnungs- und Gesundheitsamt nach Recherchen dieser Zeitung aber gern der jeweils anderen Behörde überlassen.

„Viele Prostituierte haben in ihren Heimatländern schlechte Erfahrungen mit Ordnungseinheiten gemacht“, sagte eine Sprecherin des Ordnungsdezernenten Markus Frank (CDU) für die Seite des Ordnungsamts. Sie bezeichnete es als „nicht ideal“, dass Mitarbeiter des Ordnungsamts die Gespräche mit den Prostituierten führen sollen. Schließlich gehe es dabei auch um sehr sensible Fragen, „etwa darum, ob sich die Gesprächspartner freiwillig prostituieren oder Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution sind“. Die Sprecherin betonte, dass das Prostituierten-Schutzgesetz auf der Landesebene beim Sozialministerium angesiedelt sei – und nicht beim Innenministerium mit seinen ordnungspolitischen Zuständigkeiten.

Aus Sicht des Ordnungsdezernats erscheine es sinnvoll, dass sich die Prostituierten nach der Gesundheitsberatung auch gleich im Gesundheitsamt anmelden und, zum Beispiel von Sozialarbeitern, über die neuen gesetzlichen Regelungen beraten lassen können, sagte die Sprecherin. Die Betroffenen müssten dann auch nicht zwei verschiedene Behörden aufsuchen. René Gottschalk, Leiter des Gesundheitsamts, wollte sich Anfang dieses Monats zwar nicht zur Frage äußern, wo die Anmeldung und Beratung aus seiner Sicht am besten aufgehoben ist. Wie die Sprecherin des Ordnungsdezernats verwies aber auch er auf „Ausführungsbestimmungen“, die das hessische Sozialministerium angekündigt habe. Von ihnen erhoffe man sich eine klare Regelung der Zuständigkeiten auf kommunaler Ebene. Aus der Stadtverwaltung war zu hören, dass das Land die „Ausführungsbestimmungen“ fürs Frühjahr in Aussicht gestellt habe. Dass ein Gesetz in Kraft trete und es für die Umsetzung auf kommunaler Ebene noch keine Handreichung gebe, wurde mitunter sehr kritisch kommentiert

Ministerium wehrt sich

Das Sozialministerium wehrt sich gegen solche Kritik: „Aussagen, dass die Kommunen noch nicht informiert und nicht handlungsfähig sind, ist falsch“, betont Sprecherin Esther Walter. Schon am 27. Juni und dann am 10. Juli und 5. September habe das Sozialministerium auf die geltende Rechtslage hingewiesen. Damit seien die Kommunen „nicht nur in der Lage, sondern verpflichtet“ gewesen, das Prostituierten-Schutzgesetz umzusetzen. „Die verwaltungsmäßige Umsetzung ist Sache der Städte und Gemeinden“, sagt Walter.

Die Informationen, die den Städten zur Verfügung gestellt wurden, hätten „vielfach schon den Charakter von Ausführungsbestimmungen“. Aus den Informationen geht hervor, dass die Anmeldung der Prostituierten als Aufgabe der Gefahrenabwehr gilt. Somit wäre dafür viel eher das Ordnungsamt als das Gesundheitsamt zuständig. Aus dem Ordnungsdezernat heißt es dazu, die Schreiben vom 27. Juni und 10. Juli seien „nicht aussagekräftig“ genug gewesen. Nach den Informationen vom 5. September gehe man nun davon aus, dass das Ministerium keine weiteren Ausführungsbestimmungen erlassen werde. Das Ordnungsamt arbeite weiter an der Umsetzung des Gesetzes. Über die interne Verteilung der Aufgaben müsse der Magistrat entscheiden.

Wer die Anmeldung der Prostituierten und das Informations- und Beratungsgespräch übernimmt, ist also weiter unklar.