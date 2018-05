IGS Nordend: Protest zeigt Wirkung: Stadt will Vergabe für Schulessen ändern

Die Schüler, Lehrer und Eltern der Integrierten Gesamtschule (IGS) Nordend haben gekämpft. Wochenlang. An vielen Fronten. Sie haben vor dem Bildungsdezernat protestiert, vor dem Römer, sind im Ortsbeirat aufgetaucht und sogar bis nach Rüsselsheim gefahren. Denn die Schulgemeinde möchte verhindern, dass ihr derzeitiger Caterer, die „Cantina Buen Barrio“, durch die Firma „Sodexo“ ausgetauscht wird. Doch die Chancen, dies noch zu verhindern, stehen schlecht. Gestern sagte Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) abermals: „Wir müssen uns an Recht und Ordnung halten. Mir sind da die Hände gebunden.“

Wie berichtet, hatte der Großcaterer „Sodexo“ die Ausschreibung für die Schulverpflegung an der IGS Nordend gewonnen. Die kleine Cateringfirma „Cantina Buen Barrio“ konnte nur den vierten Platz belegen. Fünf Bewerber hatte es insgesamt gegeben.

Neues Verfahren ab 2019

„Der Protest hat aber Vieles in Bewegung gebracht und dazu geführt, dass es am Ende für alle Schulen besser wird“, kündigte Weber an. Denn in den vergangenen Wochen habe man in ihrem Dezernat und dem Stadtschulamt viel über das Vergabeverfahren für Schulessen nachgedacht. Mit dem Ergebnis: Es soll überarbeitet und geändert werden. Damit betraut wird eine Arbeitsgruppe, die bis Herbst die Kriterien für die Auswahl des Kantinenbetreibers überarbeiten soll. In der Arbeitsgruppe sollen Vertreter von Stadtschulamt, Gesundheitsamt, Bildungsdezernat, Stadtelternbeirat, Stadtschülerrat, dem Verein Umweltlernen und dem Ernährungsrat sitzen. Die neuen Kriterien könnten dann ab dem kommenden Jahr greifen.

Derzeit laufen für 21 Frankfurter Schulen Ausschreibungen für die Bewirtung ihrer Mensen. Fünf Mal setzte sich „Sodexo“ gegen die Konkurrenten durch. So wird das Rüsselsheimer Unternehmen unter anderem an der Theobald-Ziegler-Schule und der Otto-Hahn-Schule kochen. Bei acht Schulen ist der künftige Caterer noch nicht gefunden.

Testessen und Co.

Aus Sicht von Sylvia Weber sollten die Kriterien dahingehend geändert werden, dass auch kleine Cateringfirmen wie die „Cantina Buen Barrio“ bessere Chancen haben, sich gegen die großen Anbieter durchzusetzen. Deshalb sollte künftig ein größeres Augenmerk auf Bioprodukte, Regionalität und Saisonalität gelegt werden. Zudem sollte der Anteil von Fertiggerichten reduziert werden, die Caterer sollten sich stärker im Schulleben einbringen, besser auf Lebensmittelunverträglichkeiten eingehen und eine gute Umweltbilanz haben, sprich: Sie sollten ihre Essen nicht quer durch Europa fahren.

Gericht weist Klage des 15 Jahre alten IGS-Schülers ab Joaquin Rio Antas, der 15 Jahre alte Schüler der IGS Nordend, der sich vor Gericht dagegen wehren wollte, dass er und seine Mitschüler künftig von dem Großcaterer „Sodexo“ bekocht wird, ist mit seinem Eilantrag gescheitert. clearing

Die Bildungsdezernentin will aber nicht nur die Kriterien für das Vergabeverfahren ändern, sie will auch stärker das Votum der Schulgemeinden berücksichtigen. So soll es künftig etwa Testessen geben, die von einer Jury bewertet werden, sowie zwei Mal im Jahr Informationsveranstaltungen an den Schulen, wo das Vergabeverfahren genauer erklärt wird. „Wir haben gelernt, dass wir mit den Schulen besser kommunizieren und sie besser informieren müssen“, sagte Weber. Zudem soll das Beschwerdemanagement am Stadtschulamt bekannter gemacht und eine Beratungsstelle eingerichtet werden, bei der kleine Cateringfirmen Unterstützung für ihre Bewerbung finden. „Wenn wir das umsetzen könnten, wäre das ein großer Schritt“, so Weber.

Für die IGS Nordend kommen all diese Maßnahmen allerdings zu spät. „Wir haben hier keinen Handlungsspielraum“, sagt Weber. Die Ausschreibungen für die Vergabe von Bewirtschaftungen von Schulmensen werden nach dem EU-Vergaberecht durchgeführt. Jeder hat das Recht, ein Angebot abzugeben. Das beste Angebot gewinnt. „Und das hat ,Sodexo‘ abgeben“, so Weber. Nun hat der Großcaterer ein Recht auf einen Vertrag. Kommt dem die Stadt nicht nach, kann „Sodexo“ Schadensersatz fordern. „Die politischen Verantwortlichen sind dafür haftbar. Und das wäre ich“, sagte Weber. Einen sechsstelligen Betrag müsste die Stadträtin dann zahlen. Das will sie natürlich nicht.