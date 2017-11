Mitgliederrückgang: Protestanten sparen Pfarrstellen in Frankfurt ein

Die Evangelische Kirche verliert Mitglieder und will deshalb Pfarrstellen abbauen. Auch Frankfurt bleibt von diesem Sparkurs nicht verschont. Einige Kirchengemeinden streben Kooperationen an, um zukunftsfähig zu bleiben.

Das Reformationsjubiläum 2017 hat den evangelischen Kirchen riesige Aufmerksamkeit beschert. Das Spektrum der Würdigungen reichte von Kuriositäten wie einer Luther-Playmobil-Figur bis zu ernsthaften Publikationen. Zu den Festgottesdiensten am 31. Oktober kamen vielerorts mehr Christen als erwartet – auch in Frankfurt, wo die Katharinenkirche so voll war, dass niemand mehr hineinpasste.

Auf die Frage, ob sich der Schwung des Jubiläumsjahres in Kircheneintritten niederschlagen wird, zeigt sich Dr. Achim Knecht, evangelischer Stadtdekan in Frankfurt, allerdings pessimistisch. Nein, sagt er, damit sei nicht zu rechnen. Knecht geht davon aus, dass die Mitgliederzahl der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) weiter sinken wird – auch in seinem eigenen Stadtdekanat.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler Achim Knecht, evangelischer Stadtdekan.

Am Stichtag 30. September 2017 zählte die EKHN in Frankfurt etwa 120 000 Mitglieder. „Das jährliche Minus durch Austritte oder Todesfälle beträgt zwischen 1500 und 2000“, sagt Knecht. „Das entspricht knapp einer Pfarrstelle.“ Denn die Frage, wie viele Stellen die EKHN-Verwaltung in Darmstadt einem Dekanat zumisst, hängt von dessen Mitgliederzahl ab.

Den 55 Frankfurter Gemeinden der EKHN sind derzeit noch 66,5 Pfarrstellen zugeordnet. Auf jede Pfarrerin oder jeden Pfarrer kommen also knapp 2000 Kirchenmitglieder. Der Sparkurs der EKHN sieht aber analog zur Mitgliederentwicklung den Abbau weiterer Pfarrstellen vor. In Frankfurt sollen zum Jahresende 2019 vier Stellen wegfallen. Weitere Kürzungen bis Ende 2022 und 2024 sind laut Stadtdekan geplant. Wie stark sie jeweils ausfallen werden, sei noch unklar.

Unbesetzte Stellen

Obwohl die Zahl der Pfarrstellen in Frankfurt sinken wird, sagt Knecht für die kommenden Jahre Vakanzen voraus. Grund ist die Pensionierungswelle, die im Jahr 2022 einsetzen wird und mit dem theologischen Nachwuchs voraussichtlich nicht ausgeglichen werden kann. Damit, dass Ende der 2020er Jahre wieder genug junge Theologen zur Besetzung der Stellen zur Verfügung stehen, rechnet Knecht aber schon: „Seitens der Hochschulen gibt es jedenfalls entsprechende Signale.“

Fest steht, dass auf die 55 EKHN-Gemeinden in Frankfurt immer weniger Pfarrer kommen werden. Vor diesem Hintergrund streben einige Gemeinden in der Stadt schon jetzt eine stärkere Kooperation an, um zukunftsfähig zu bleiben. Die Wicherngemeinde und Auferstehungsgemeinde in Praunheim und die Evangelische Kirchengemeinde Hausen nennt Knecht als Beispiel. Die drei Gemeinden werden Ende 2019 nur noch zwei statt zweieinhalb Pfarrstellen haben. Durch die Kooperation kann der Pfarrdienst von Gemeindearbeit entlastet werden.

Assistenten für Gemeinden

Zur Entlastung der Pfarrer von Verwaltungsaufgaben plant die EKHN nach Knechts Auskunft zusätzliche Stellen für 20 Gemeindeassistenten. Das werden „Verwaltungsfachkräfte, keine Gemeindemanager“ sein, sagt der Stadtdekan. In Frankfurt könnten nach derzeitigen Plänen bis zu 20 entsprechende Stellen geschaffen werden. Die Pfarrer sollen sich durch die Entlastung stärker dem Gemeindeaufbau und der Religionspädagogik widmen können. „Es ist schon wichtig, dass ein Pfarrer dafür genug Zeit hat und sich intensiv den Menschen zuwenden kann.“

Unabhängig von der Situation in Frankfurt sieht Stadtdekan Knecht einen „epochalen gesellschaftlichen Wandel in den westlichen Industrienationen“. Dieser treffe die christlichen Kirchen, aber auch Institutionen wie Gewerkschaften und Parteien. Die Bereitschaft, längerfristige Bindungen einzugehen und sich zu engagieren, schwinde. Im Fall der Kirchen komme die fortschreitende Säkularisierung hinzu. Angesichts der großen Herausforderungen den Kopf in den Sand zu stecken, ist für Knecht aber keine Option: „Es ist wichtig, auch dieser Situation mit Gottvertrauen zu begegnen.“ Auf der Synoden-Tagung der EKHN, die am Mittwoch beginnt und bis Samstag dauert, wird der Sparkurs übrigens auch zentrales Thema sein.