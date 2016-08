Darmstädter Landgericht: Prozess um Schwarzarbeit am Flughafen

Der Frankfurter Flughafen ist ein gigantischer Umschlagplatz für Luftfracht. Das lockt auch Unternehmer an, die es mit Recht und Gesetz nicht so genau nehmen. Vor dem Darmstädter Landgericht hat gestern der Prozess gegen eine Bande begonnen, die in großem Stil Steuern hinterzogen und Beiträge zur Sozialversicherung vorenthalten haben soll. Der Schaden wird auf etwa 25 Millionen Euro geschätzt. Außerdem steht der Vorwurf der Urkundenfälschung im Raum.

Wer in der Cargo City Süd am Frankfurter Flughafen arbeitet, kann es mit Gefahrgut zu tun bekommen. Transport- und Verladearbeiter, die in dem Frachtbereich tätig sind, müssen deshalb speziell geschult sein und ein Zertifikat im Sinne der „Dangerous Good Regulations“ (DGR) vorweisen können – das sind die internationalen Vorschriften für den Gefahrguttransport im Luftverkehr.

Mitglieder einer Bande sollen gut 50 DGR-Zertifikate gefälscht haben, um über ihre Unternehmen bestimmte Arbeitnehmer in der Cargo City Süd einsetzen zu können. Der Vorwurf der Urkundenfälschung wäre allein schon schlimm genug. In dem Wirtschaftsstrafverfahren, das gestern vor der 9. Großen Strafkammer des Darmstädter Landgerichts begann, spielt er aber fast nur ein Nebenrolle.

Sechs Angeklagte

Die Bande – angeklagt sind sechs Männer im Alter von 27 bis 55 Jahren – soll nämlich auch Steuern hinterzogen und Beiträge zur Sozialversicherung vorenthalten haben. Insgesamt soll dem Fiskus und den Sozialversicherungsträgern ein Schaden in Höhe von etwa 25 Millionen entstanden sein. Den Tatzeitraum gab die Darmstädter Staatsanwaltschaft bei der Verlesung der Anklage gestern mit Januar 2009 bis Oktober 2015 an. Die Haupttatorte waren – von Frankfurt einmal abgesehen – Rüsselsheim, Kelsterbach und Offenbach.

In Rüsselsheim führte Mehmet S., der 55 Jahre alte Kopf der Bande, eine Gesellschaft für Personaldienstleistungen. Die Transport- und Verladearbeiter, die die Gesellschaft verschiedenen Unternehmen am Flughafen vermittelte, sollen allerdings nur teilweise oder überhaupt nicht zur Sozialversicherung gemeldet gewesen sein.

Die von der Gesellschaft eingesetzten Arbeiter wurden mutmaßlich schwarz beschäftigt. Zur Verschleierung der unrechtmäßigen Lohnzahlungen sollen Mehmet S. und seine Komplizen eigene Unternehmen benutzt haben, die zwar juristisch existierten, aber inaktiv waren. Die Staatsanwaltschaft sprach von „Strohfirmen“. Deren Zweck soll allein in der Vortäuschung unternehmerischer Tätigkeiten bestanden haben; den Rechnungen, die die Firmen stellten, soll tatsächlich keinerlei Leistung gegenübergestanden haben.

Weil es sich bei den Rechnungen der „Strohfirmen“ um Scheinrechnungen handelte, hätten die Gesellschaften der Bande – es gab mehrere – auch keinen Vorsteuerabzug beim Finanzamt geltend machen dürfen. Dies taten sie laut Anklagebehörde aber immer wieder, so dass dem Fiskus insgesamt ein Betrag in Millionenhöhe vorenthalten blieb. Außerdem zahlten die „Strohfirmen“ angeblich die in den Scheinrechnungen angegebene Umsatzsteuer nicht. Auch in Frankfurt hatte eine der Firmen ihren Sitz.

Großes Medieninteresse

Zum Prozessauftakt in Saal 10 des Darmstädter Landgerichts kamen gestern zahlreiche Pressevertreter und auch ein Kamerateam. Fotoapparate klickten, als die drei Angeklagten, die sich in Untersuchungshaft befinden, in Handschellen vorgeführt wurden. Die drei Komplizen der Häftlinge wurden von der Untersuchungshaft verschont. Im Schlepptau hatten die Angeklagten gestern insgesamt neun Strafverteidiger. Mehmet S. stand außerdem eine Dolmetscherin zur Seite, mit der er bei der Anklageverlesung die türkische Fassung des Schriftstücks verfolgte.

Die Angeklagten stehen als Täter, mitunter aber auch als Beihelfer vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft sprach allein im Hinblick auf den Kopf der Bande von mehr als 1200 mutmaßlich rechtswidrigen Handlungen im Tatzeitraum. Sie betonte, dass Steuern „in großem Ausmaß verkürzt“ worden seien. Die Verlesung der Anklage machte auch eine Arbeitsteilung zwischen den Bandenmitgliedern deutlich. So soll der 2010 eingestellte Mike F., der sich ebenfalls vor Gericht verantworten muss, die von den Arbeitnehmern geleisteten Arbeitsstunden erfasst, den Schwarzlohn berechnet und mitunter auch ausgezahlt haben.

Räumliche Verlegung

Der Vorsitzende Richter Jörg Ziethen kündigte wegen des relativ großen Publikumsinteresses an, die nächste Sitzung am 7. September in einen größeren Saal zu verlegen. Die Sitzung ist für 9.15 Uhr angesetzt. Weitere Termine sollen der 19. und 21. September und der 7. und 31. Oktober sein.