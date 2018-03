Angeklagte schweigen: Prozess um blutigen Streit vor Discothek hat begonnen

In dem neuerlichen Prozess um einen blutigen Streit vor einer Frankfurter Discothek im Jahr 2012 hat am ersten Verhandlungstag keiner der drei Angeklagten ausgesagt.

Blutige Auseinandersetzungen in den frühen Morgenstunden an einem Sonntag. In einem Prozess vor dem Landgericht geht es seit gestern um einen bereits mehr als sechs Jahre zurückliegenden Vorfall dieser Art. Angeklagt sind drei junge Männer, heute zwischen 30 und 31 Jahre alt.

2014 und 2015 wurden sie jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung zu niedrigen Haftstrafen verurteilt. Erst die Revisionsinstanz kam nach der letzten Verurteilung auf die Idee, wonach zumindest bei einem der Männer auch ein Tötungsdelikt in Frage komme. Immerhin habe er mit einem Messer fünf Mal das Gesicht eines Türstehers getroffen.

Fäuste flogen

Die drei Angeklagten hatten kurz nach sechs Uhr im November 2012 beschlossen, im „U60311“ unter dem Roßmarkt noch einen Absacker zu nehmen und begehrten Einlass. Woran es lag, dass die Türsteher am Eingang am Roßmarkt nicht erbaut über die neuen Gäste waren, ließ sich im Nachhinein nicht mehr klären. Jedenfalls waren die Gesten eindeutig – man wolle die Leute nicht haben. Die derart schroff abgewiesenen Gäste wollten es aber nicht in einer anderen Lokalität probieren. Stattdessen flogen die Fäuste und zum Schluss blitzte auch eine Messerklinge auf. In Richtung eines Türstehers wurde gestochen – dieser erhielt schließlich fünf Schnittverletzungen und musste in ärztliche Behandlung. Die ganze Auseinandersetzung dauerte nur wenig länger als wenige Sekunden.

Videofilm gezeigt

Vor der Schwurgerichtskammer lief am ersten Verhandlungstag ein entsprechendes Videofilmchen über die Leinwand, das heute schon ein Stück Geschichte zeigte. Das Tanzlokal gibt es längst nicht mehr und war auch Tatort weiterer, noch viel schwererer Straftaten.

Im dritten Prozessauflauf hielten sich gestern die Emotionen allseits in Grenzen. Die Angeklagten äußerten sich überhaupt nicht zu den Vorwürfen und auch der seinerzeit verletzte Türsteher machte nicht den Eindruck, als habe er an der erneuten juristischen Aufarbeitung seines Schicksals noch ein irgendwie geartetes Interesse. Er habe mittlerweile mit allem abgeschlossen und ein neues Lebenskapitel angefangen, sagte er zu Beginn seiner Zeugenvernehmung. Der Messerstecher habe sich zwischenzeitlich mehrfach bei ihm entschuldigt und auch ein Schmerzensgeld in Höhe von 3000 Euro gezahlt. Damit sei die Sache für ihn erledigt.

Gleichwohl aber musste sich der Zeuge im Anschluss auch die Videoaufzeichnung ansehen und sachdienliche Angaben zu den abgebildeten Personen machen.

Zwei weitere Verhandlungstage hat die von Richter Volker Kaiser-Klan geleitete Strafkammer noch vorgesehen – wenn alles planmäßig läuft, soll es sogar im März noch ein Urteil geben.