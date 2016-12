Reinigungsaktion: Putzaktion im Bahnhofsviertel - Freiwillige reinigen Dreckecken

Mehrere Dreckecken im Bahnhofsviertel hat sich die Stadt Frankfurt am Mittwoch bei einer Reinigungsaktion vorgenommen.

Zusätzlich zu den drei täglichen Schichten der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) im Quartier rückten mehrere Helfer aus, um Papiere aufzulesen, Müll an Baustellen und Hauseingängen aufzusammeln oder Aufkleber auf Straßenlaternen zu entfernen. Der dritte Aktionstag der Stabsstelle Sauberes Frankfurt im Bahnhofsviertel stand unter dem Motto: «Wir putzen unser Viertel». Wie viele Menschen sich beteiligten, war zunächst unklar.

«Obwohl die Straßen im Rotlichtviertel jeden Morgen in aller Frühe sogar nass gereinigt werden, ist das Erscheinungsbild oft unbefriedigend», heißt es im Aufruf zu der Aktion. Geschäftsleute, Anwohner, Pendler und Touristen beschweren sich immer wieder über Dreck, Fäkalien und Müll in der unterirdischen Geschäftspassage im Hauptbahnhof sowie in den Straßen des von Rotlicht, Drogen und Lokalen geprägten Viertels. Die Aufräum- und Putzaktion soll künftig regelmäßig organisiert werden.