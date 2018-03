Theobald-Ziegler-Schule: Putzfrau als Mini-Jobberin: Eltern zahlen für saubere Schulklos

Stinkende, verdreckte Schultoiletten sind in Frankfurt keine Seltenheit. Da greift so manche Schule zu unkonventionellen Mitteln: Die Theobald-Ziegler-Schule in Eckenheim etwa beschäftigt selbst eine Putzfrau als Mini-Jobberin. Das verblüfft sogar die zuständigen Dezernate.

Die Reinigung der Schultoiletten ist in Frankfurt ein Dauerthema. Vielerorts stinken sie, sind dreckig, veraltet oder kaputt. Toilettenpapier? Fehlanzeige. Handtücher und Seife? Mangelware. Manche Schüler trinken den ganzen Tag nichts, um bloß nicht das stille Örtchen aufsuchen zu müssen. Sie bekommen Kopfschmerzen, sind erschöpft. Erst kürzlich haben der Stadtelternbeirat und der Stadtschülerrat eine Petition im Internet gestartet für „saubere und sanierte Toiletten“. 5811 Unterstützer sind zusammengekommen. Die Petition soll vor der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses am 16. April an Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) und Baudezernent Jan Schneider (CDU) überreicht werden.

Mittlerweile greifen einige Schulen sogar zu unkonventionellen Mitteln: Da gibt es etwa die Linnéschule im Ostend, die einen Toilettendienst eingeführt hat. Sprich: Die Kinder sollen Schmutz melden und Toilettenpapier vom Boden einsammeln. Und was macht die Theobald-Ziegler-Schule in Eckenheim? Der Förderverein der Schule beschäftigt eine Reinigungskraft als Mini-Jobberin. Seit zwei Jahren. Aus eigener Tasche bezahlt. Gerade erst wurden die Eltern der 350 Grundschüler wieder um Spenden gebeten, um die rund 3000 Euro für die Putzfrau zusammenzubekommen. „Seitdem wir unsere eigene Reinigungskraft haben, sehen die Toiletten endlich wieder sauber und ordentlich aus“, sagt Elternbeirätin Isabell Wolf, die auch Mitglied im Förderverein ist.

Hilfe zur Selbsthilfe

Vor zwei Jahren war die Situation noch eine andere: „Die Kinder sind nicht mehr auf die Toilette gegangen“, sagt Wolf. „Wie es üblich ist, wurden die Toiletten hier nur ein Mal abends sauber gemacht. Da kann man sich ja vorstellen, wie sie aussahen.“ Immerhin würden die Kinder von morgens 7.30 Uhr bis 17 Uhr in der Schule sein. Trotz zahlreicher Beschwerden bei den zuständigen Ämtern, änderte sich an der Situation nichts. „Dann sind wir eben selbst tätig geworden“, sagt Wolf. Als „unbürokratische Selbsthilfe im Sinne der Schüler“ bezeichnet dies die Mutter einer Viertklässlerin. Per Aushang in der Schule wurde nach einer Mutter gesucht, die ein Mal am Tag rund um die große Pause die Toiletten reinigt. Zusätzlich zu der von der Stadt organisierten Reinigung am Abend. Schnell wurden sie fündig. „Jetzt sind die Toiletten wieder nutzbar“, so Wolf. Und das habe sogar noch einen ganz anderen Effekt: „Wenn die Toiletten sauber sind, gehen die Kinder auch sorgsamer mit den Sanitäranlagen um.“ Das kann auch Schulleiterin Anita Weber bestätigen. „Die Kinder wissen jetzt, dass wir uns kümmern. Mittlerweile kommen sie zu uns, wenn die Toiletten verstopft sind oder Klopapier verstreut liegt.“

Vertrag läuft bis Mitte 2020

Derzeit übernimmt die Reinigung eine 53 Jahre alte Mutter, die mit ihrer Familie in der Nachbarschaft lebt, zum Schutze ihrer Kinder ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen will. „Ich habe hier viel Freude“, sagt sie. „Die Kinder kennen mich. Zu Weihnachten haben sie mir sogar Schokolade und selbst gebastelte Karten geschenkt.“ Sie selbst hofft, dass sie noch länger in der Schule putzen kann. Für Anita Weber ist dies aber keine Dauerlösung. „Wir machen das nur solange, bis wir endlich einen neuen Vertrag für die Reinigung der Schultoiletten bekommen.“

Immerhin: Ende Februar hat der Magistrat die Neuregelung der Toilettenreinigung beschlossen. Dadurch soll jeder auslaufende Reinigungsvertrag mit einer verbesserten und differenzierteren Leistungsbeschreibung neu ausgeschrieben werden. Die Schulen sollen dann zwischen neun verschiedenen Modellen wählen können. Grundsätzlich unterscheiden diese zwischen Mehrfachreinigung oder einer Präsenzkraft, die tagsüber an den Schulen ist. Doch bis die noch gültigen Verträge auslaufen, kann es bei manchen Schulen noch Jahre dauern. „Das ist ein Unding und sehr unbefriedigend“, schimpft der Stadtelternbeiratsvorsitzende Eckhard Gathof.

Der derzeitige Vertrag der Theobald-Ziegler-Schule läuft Ende August 2020 aus. „Da können wir jetzt erst einmal nicht viel machen“, sagt Barbara Brehler-Wald, Sprecherin von Baudezernent Jan Schneider. Allerdings zeigt sie sich ebenso verblüfft, dass eine Schulgemeinschaft auf eigene Faust eine Putzkraft eingestellt hat, wie Jetta Lüdecke, Sprecherin von Bildungsdezernentin Sylvia Weber. „Das sollte es nicht geben.“ Und verspricht: „Wir werden uns die Situation mal genauer anschauen.“ Mehr ist aber nicht möglich.