Mit Qualitätszeichen ausgezeichnet: Quartier „Schweizer Straße“:Ohne Barrieren zum Shoppen

Serviceorientiert, leicht zugänglich und Sortimente, die sich an unterschiedliche Altersgruppen wenden – das Quartier „Schweizer Straße“ schmückt sich seit gestern mit dem Qualitätszeichen „Generationsfreundliches Einkaufen“. Dafür müssen zahlreiche Kriterien erfüllt werden.

Ein großer, orangefarbener Aufkleber ziert die Tür des Augenoptikers Maschler in der Schweizer Straße 21. Der Schriftzug „Ausgezeichnet. Generationsfreundlich!“ steht darauf geschrieben. Außerdem dargestellt ist eine Einkaufstasche auf Rollen. Der Laden an Sachsenhausens bekannter Einkaufsstraße ist eines von 31 Einzelhandelsgeschäften im Quartier „Schweizer Straße“, die mit dem Qualitätszeichen „Generationsfreundliches Einkaufen“ des Handelsverbandes Hessen zertifiziert werden.

Die Auszeichnung weist Kunden daraufhin, dass in den Geschäften ein leicht zugängliches und serviceorientiertes Einkaufen möglich ist und sich die Angebote an unterschiedliche Altersgruppen wenden. Die Schweizer Straße erhält es als Quartier, ist damit das zweite in Frankfurt, dem diese Auszeichnung zuteil wird. Bereits 2015 wurde das Quartier „Neustadt“, das parallel zur Zeil unweit der Jugend-Kultur-Kirche St. Peter entlangführt, hiermit zertifiziert.

Bundesweit eingeführt

Augenoptiker Maschler ist der erste, der das Schild an der Schweizer Straße an seiner Geschäftstür befestigen darf. Die anderen Läden bekommen den Aufkleber vom Handelsverband Hessen in der kommenden Woche zugeschickt. Zertifiziert wird für drei Jahre, dann wird erneut geprüft. Seit 2010 wird das Qualitätszeichen vergeben. „Mehr als 10 000 Geschäfte sind mittlerweile damit bundesweit ausgezeichnet“, sagt Sven Rohde, Geschäftsführer des Wirtschaftsdienstes des Hessischen Handels.

Die Zertifizierung im Quartier „Schweizer Straße“ geht auf eine Initiative der Aktionsgemeinschaft „Schweizer Straße“ zurück. Ihr Ziel ist es, die Attraktivität der Einkaufsmeile in Sachsenhausen bekannter zu machen und sie stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. „Wir möchten die Straße weiter nach vorne bringen“, formuliert es Tatjana Braun-Siebert von den Aktionsgemeinschaft.

Merkmale herausarbeiten

„In Zeiten des demografischen Wandels und der Digitalisierungen ist es für den Einzelhandel wichtig, besondere Merkmale herauszuarbeiten und positive Einkaufserlebnisse zu schaffen“, sagt Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU). Bei der Beurteilung, ob ein Geschäft oder wie im konkreten Fall eine ganze Straße ein generationsfreundliches Einkaufen ermöglicht, müssen gleich mehrere Kriterien erfüllt sein. Der Katalog, der dabei vom Handelsverband Hessen geprüft wird, umfasst 58 Aspekte. Dazu zählen beispielsweise die Erreichbarkeit eines Geschäftes, die Ladengestaltung, der Service oder die Sortimentsauswahl. Wichtig ist auch, ob die Geschäfte möglichst ohne Barrieren sind. „Wir sprechen dabei nicht von barrierefrei, sondern nutzen den Begriff barrierearm“, sagt Sven Rohde. Oftmals sei eine komplette Barrierefreiheit aufgrund der architektonischen Situation nicht umsetzbar. Dieser Mangel könne aber durch andere Aspekte des Kriterienkataloges wieder ausgeglichen werden. Mitarbeiter des Handelsverbandes prüfen, zunächst inkognito, ob die unterschiedlichen Gesichtspunkte erfüllt sind oder nicht.

Joachim Stoll, Vorsitzender des Handelsverbandes Frankfurt, lobt die 31 teilnehmenden Geschäfte. „Für diese Zertifizierung müssen mindestens 70 Prozent der Kriterien erfüllt sein“, erklärt er. Im Quartier „Schweizer Straße“ seien es sogar 77 Prozent.