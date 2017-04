Die Tattoo Convention in Frankfurt versammelt wieder jede Menge spannender Typen. Könnt Ihr ihnen das passenden Tattoo zuordnen? Macht mit und beeindruckt uns in unserem Quiz!

Die Tattoo Convention in Frankfurt ist einer der größten Messen ihrer Art weltweit. Bis Sonntag zieht sie zahlreiche Menschen an, die ihre Individualität, Haltungen und Emotionen durch Kunst am Körper zum Ausdruck bringen. Grund genug für unser Quiz: Wir zeigen Euch Tattoo-Fans im Porträt – und Ihr müsst ihnen das richtige Tattoo zuordnen. Viele Spaß!

