Die Erweiterung des Nachtverkehrs auf den S-Bahn-Linien in Rhein-Main und darüber hinaus kommt bei den Kunden gut an. Für Frankfurter Bus- und Straßenbahnen sind ähnliche Änderungen geplant. Der Fahrgastverband «Pro Bahn» begrüßt die Schritte als «überfällig».

RMV-Kunden haben das erweiterte Nachtfahrangebot nach Angaben des Verkehrsverbundes gut angenommen. Auf einigen Verbindungen übertreffe die Nachfrage sogar die Erwartungen, sagte eine RMV-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem Fahrten nach Mittelhessen und in den Odenwald seien beliebt. Das zeige, dass der Nachtverkehr auch außerhalb des Ballungsraums für mehr Mobilität sorge. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund hatte im August nach Umbaumaßnahmen in Frankfurt das Nachtfahrangebot verschiedener S-Bahn-Linien erweitert.

Inzwischen ist das Angebot laut RMV besser bekannt. Demnach kennen es mehr als die Hälfte der Frankfurter; ein Drittel nutzt es auch. Im ländlichen Raum lägen diese Zahlen bei 37 beziehungsweise 17 Prozent.

Ebenfalls erfolgreich sei eine Rabattaktion zur Einführung des Nachtverkehrs, sagte die Sprecherin weiter. An Aktionstagen habe sich der Fahrkartenabsatz in den Abendstunden etwa verdoppelt. Seit der Erweiterung fahren die S-Bahn-Linien S1 bis S5 und S8 an den Wochenenden und vor Feiertagen auch nachts stündlich. Außerdem waren Nachtfahrten und Zwischenhalte auf den Linien S2 bis S6 hinzugekommen.

Für Dezember 2018 hatte die Nahverkehrsgesellschaft «traffiQ» bereits im Februar 2017 eine ähnliche Nachterweiterung für die Frankfurter U-Bahnen und Straßenbahnen angekündigt, die sie betreut. Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) hatte damals gesagt, man werde auf stark frequentierten Verbindungen nachts halbstündig Züge anbieten.

Die Nachterweiterung des Nahverkehrs sei «eine sehr gute Geschichte, wenn auch für das Rhein-Main-Gebiet überfällig», sagte Wilfried Staub, Sprecher der Fahrgastvereinigung «Pro Bahn». Tatsächlich nutzten viele junge Leute und Beschäftigte in der Nachtschicht die Angebote, nicht nur vereinzelte Nachtschwärmer. Die S-, U-, und Straßenbahnerweiterung entlaste auch die Busse, sagte Staub. «Außerdem wird so auch die Region angebunden, wenn auch bisher nur am Wochenende.»

