ÖPNV: RMV: Ticket-Automaten drucken immernoch falsche Fahrscheine

ÖPNV VGF: So sahen die alten Frankfurter U2-Bahnen aus

U-Bahnen. Nach über 20 Jahren Dienstzeit entlässt die VGF die alten Ptb-Wagen in den Ruhestand. Zu ihren Ehren gab es Sonderfahrten, die Hunderte Bahnfans an die Gleise zog, um in Erinnerungen zu schwelgen und dem eigenen Flair der Züge nachzuspüren. So ganz auf dem Abstellgleis ... mehr