Frankfurt rückt näher an Offenbach - zumindest bei den Fahrpreisen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) kündigt an, die Preise für Fahrten über die Stadtgrenze zu senken. Bei der Höhe der Tarife sieht sich der Verbund bundesweit im "unteren Mittelfeld".

Das Problem ist seit Jahren bekannt: Von Fechenheim aus kann man eine Stunde lang mit der Straßenbahnlinie 11 bis nach Höchst fahren, zum Preis von 2,75 Euro. Man kann aber auch in gut zehn Minuten mit dem Bus nach Offenbach fahren, zahlt dann aber 4,90 Euro. Der RMV hat jetzt eingesehen, dass solche Preissprünge, die im mehr als 20 Jahre alten Tarifmodell des Verbundes begründet sind, nicht attraktiv sind.

„Das Mobilitätsverhalten der Menschen hat sich geändert“, sagte RMV-Geschäftsführer André Kavai am Freitag. Er kündigte an, dass kurze Fahrten über die Stadtgrenze hinweg Anfang nächsten Jahres „deutlich günstiger“ werden sollen. Aber auch für mittellange Strecken, etwa von der Hauptwache zum Offenbacher Marktplatz, stellt er eine Preissenkung in Aussicht. Voraussetzung ist allerdings, dass der RMV-Aufsichtsrat im Sommer zustimmt. Dessen Vorsitzender, Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), unterstützt die Pläne der RMV-Geschäftsführung. „Die Region wächst zusammen“, sagte er. „Niedrigere Preise werden einige dazu bewegen, vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen.

Noch kein Betrag genannt

Das neue Nachbarschaftsticket soll für alle grenzüberschreitenden Fahrten angeboten werden, also zum Beispiel auch zwischen Rödelheim und Eschborn oder zwischen Höchst und Bad Soden. Es wird auf allen Kanälen erhältlich sein – am Automaten, als Handy-Ticket und im Bus. Einen Betrag nennt der RMV bisher nicht. „Wir kalkulieren noch“, sagte Finanzchefin Susanne Bieling. Wilfried Staub, Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn, hat bereits eine genaue Vorstellung: „Das Ticket muss weniger als 4 Euro kosten.“ Die Preissenkung bezeichnete er als überfällig. Beim RMV ist noch nicht klar, ob es das Angebot auch für Zeitkarten geben soll. Ziel ist es, dass die Einnahmeverluste möglichst durch zusätzlich verkaufte Tickets ausgeglichen werden.

Erst zum letzten Jahreswechsel hatte der RMV die Preise für Einzel- und Tagestickets in Frankfurt gesenkt, das finanzielle Risiko trägt die Stadt. Die Tageskarte kostet jetzt 5,35 Euro – laut Kavai ist das der günstigste Preis unter allen deutschen Großstädten. In Köln zum Beispiel kostet ein Tagesticket 8,60 Euro. Bei der Preisentwicklung sieht sich der RMV bundesweit im „unteren Mittelfeld“. Seit 2001 seien die Preise in Schnitt um 2,8 Prozent jährlich angehoben worden, bundesweit waren es drei Prozent.

Große Hoffnungen setzt der RMV in den nur auf dem Handy verfügbaren, entfernungsabhängigen Smart-Tarif, der momentan getestet wird. 30 000 Kunden machen mittlerweile mit, es gebe bereits eine lange Warteliste, so Kavai. Mehr Tester können vorerst aber nicht aufgenommen werden, da es sich um einen Pilotversuch mit Ausnahmegenehmigung handelt. Bisher richtet sich der Smart-Tarif vor allem an Gelegenheitskunden, die sich Einzeltickets kaufen. Im dritten Quartal soll ein Angebot für Stammkunden wie Berufspendler starten. Auch überlegt der RMV, im Smart-Tarif Fahrkarten außerhalb der Stoßzeiten günstiger anzubieten, um die Verkehrsströme besser zu lenken. Ein erster Versuch im Sommer sei positiv verlaufen.

Internetzugang in der S-Bahn

Mit der Entwicklung der Fahrgastzahlen ist der RMV zufrieden, auch wenn der Anstieg im vergangenen Jahr geringer ausgefallen ist als zuvor. „Wir stoßen an Kapazitätsgrenzen“, sagt RMV-Chefplaner Thomas Busch, der deshalb einen weiteren Ausbau der Infrastruktur für nötig hält. 2017 verzeichnete der RMV einen Anstieg um 1,1 Prozent auf 747 Millionen Fahrgäste in der gesamten Region. Im Jahr zuvor lag der Anstieg noch bei 1,7 Prozent. Bei den Einnahmen ging es deutlich stärker nach oben. Sie stiegen im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent auf 911 Millionen Euro. Einen Teil des Geldes investiert der RMV in den Service für Fahrgäste: So wird in diesem Jahr damit begonnen, bis Ende 2019 alle 200 S-Bahnen mit drahtlosem Internetzugang auszustatten. Den RMV kostet das einen „mittleren siebenstelligen Betrag“, wie Kavai sagte. Für die Fahrgäste ist es kostenlos.