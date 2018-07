Der erste Schritt hin zu einer fahrradfreundlicheren Stadt ist getan: Die Initiative Radentscheid Frankfurt hat genügend Unterschriften gesammelt, um offiziell einen Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen. Das teilten die Initiatoren gestern mit. Insgesamt 34 142 Menschen unterzeichneten ihre Petition. In einem Sieben-Punkte-Plan fordern sie die Stadt auf, die Infrastruktur für den Radverkehr deutlich auszubauen. Ein möglicher Bürgerentscheid könnte die Politiker dazu zwingen, diese Forderungen umzusetzen.

Erstmal wollen die Rad-Aktivisten die Namenslisten aber am Freitag dem Wahlamt übergeben. Dieses werde die Angaben auf ihre Rechtmäßigkeit prüfen, erklärte der Leiter der Behörde, Hans-Joachim Grochocki. Wie lange dieser Prozess dauert, könne er aber noch nicht sagen. Knapp 13 000 Namen waren bereits hinterlegt. Erfahrungsgemäß werden fünf bis zehn Prozent der Unterschriften nicht anerkannt, zum Beispiel weil sie unleserlich geschrieben sind.

Sicherheit geht vor

Sicherheitshalber hat der Radentscheid deshalb etwa doppelt so viele Unterschriften gesammelt, wie nötig gewesen wäre – und damit das selbstgesteckte Ziel von 20 000 übertroffen. Drei Prozent der wahlberechtigten Frankfurter waren gefragt, um das Bürgerbegehren zu legitimieren. Unterzeichnen durften alle, die wohnhaft in Frankfurt und älter als 18 Jahre sind. Seit April lagen die Listen stadtweit etwa in Kitas, Geschäften oder Apotheken aus.

Solange das Wahlamt die Einträge prüft können weitere Namenslisten nachgereicht werden. Wer will kann die Petition deshalb weiterhin unter www.radentscheid-frankfurt.de unterzeichnen.

Sollte das Wahlamt nun, wie zu erwarten, das Bürgerbegehren bestätigen, müsste der Magistrat sich mit den Forderungen auseinandersetzen und eine Handlungsempfehlung an die Stadtverordnetenversammlung herausgeben. Die Abgeordneten könnten den Sieben-Punkte-Plan dann annehmen oder ablehnen. Sollte Letzteres der Fall sein, käme es zum Bürgerentscheid. Wenn sich dabei 82500 Frankfurter für das Bürgerbegehren aussprächen, müsste die Stadt die Forderungen erfüllen.

Ziel des Radentscheids war es, dass ein solches Votum am gleichen Tag wie die Landtagswahlen am 28. Oktober stattfinden kann, um möglichst viele Frankfurter an die Wahlurne zu locken. Das ist wahrscheinlich nicht mehr zu schaffen: Der Magistrat kehrt erst im August aus der Sommerpause zurück. Frühestens am 23. August könnte das Bürgerbegehren im Stadtparlament landen. Wegen einer dreimonatigen Frist wäre die Abstimmung so erst nach den Landeswahlen möglich.

Rechtliche Zulässigkeit

Ein Votum so schnell durchzubringen, hält auch Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) für „sportlich“. Er sieht aber noch eine andere Gefahr: „Das Rechtsamt wird bei der rechtlichen Zulässigkeit genau hinschauen, ob beim Bürgerbegehren ein Eingriff in den Haushalt und die hoheitliche Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörde vorliegt“, erklärt Oesterling. „Sollte das so sein, kann es passieren, dass das Volksbegehren in Gänze oder in Teilen beanstandet wird.“

Die Aktivisten wollen die Stadt beispielsweise jährlich 15 Kilometer Radweg bauen lassen, alle Forderungen umzusetzen würde mit insgesamt 123 Millionen Euro auf die klammen Kassen schlagen. Dass die Stadt dabei genötigt wäre, Entscheidungskompetenzen abzugeben, könnte den Bürgerentscheid letztlich kippen.

Ähnliches war zuletzt in Darmstadt passiert. Der dortige Radentscheid entsprach nach Ansicht des dortigen Magistrats nicht dem vorgeschriebenen Kostendeckungsplan. In Darmstadt entscheiden nun die Abgeordneten. Im Zweifel könnten die Fahrradaktivisten klagen. Erst wird aber verhandelt: Die Stadt geht mit einem millionenschweren Sonderprogramm auf die Radfahrer zu. Ob dieses Szenario auch in Frankfurt denkbar ist, wollte Oesterling gestern nicht kommentieren.

Korrektur: Am Morgen war eine Version dieses Artikels mit falschen Zahlen online. Dabei handelte es sich um ein Skript der derzeitigen Fassung. Grund für dessen verfrühte Veröffentlichung war ein Fehler in den Redaktionsabläufen. Wir bitten dies zu entschuldigen.