Weniger Parkplätze und viele Sperrungen in der Innenstadt: Radrennen am 1. Mai: Autos weichen Radrennfahrern

Radrennen, Deutscher Schützentag, Mai-Kundgebungen, Demonstrationen: An diesem langen Wochenende (29. April bis 1. Mai) müssen sich Autofahrer und Fußgänger in Frankfurt auf zahlreiche Straßensperrungen und erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen.

Am heutigen Samstag ziehen die Teilnehmer des 60. Deutschen

Schützentags in einem großen Festzug zum Römerberg. Erwartet werden rund 5000 Schützen. Vor dem vietnamesischen Generalkonsulat ist nach Angaben des Ordnungsamtes und der Polizei zudem eine Kundgebung geplant.

Morgen, Sonntag, ist auf dem Goetheplatz in der Innenstadt nach Behördenangaben erneut eine „Pulse of Europe“-Demonstration für die Einheit Europas. Dazu werden zwischen 3000 und 4000 Menschen erwartet. Die Veranstalter wollen nach eigenen Angaben aus Pappkartons symbolisch eine Mauer errichten, die im Laufe der Veranstaltung eingerissen wird.

DGB ruft zur Kundgebung

Die meisten Verkehrsbehinderungen erwartet die Polizei am Montag, 1. Mai. Auf dem Römerberg und dem benachbarten Paulsplatz hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu einer zentralen Kundgebung aufgerufen. Die Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Gabriele Kailing, spricht dort ab 11 Uhr vor erwartet 5000 Menschen.

Bild-Zoom Klicken zum Vergrößern.

Darüber hinaus werden am Feiertag für das Radrennen „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ zahlreiche Straßen gesperrt. Vor allem rund um das Ziel an der Alten Oper wird es eng. Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) und der Nahverkehrsgesellschaft Traffiq fallen auch viele Busverbindungen und Straßenbahnen aus.

Auch Autobahnen werden gesperrt, so die A 66 Fahrtrichtung Frankfurt ab Anschlussstelle Miquelallee von 8 bis 13.30 Uhr, die Anschlussstelle Ludwig-Landmann-Straße von 8 bis 17 Uhr. Beide Fahrtrichtungen der A 661 der Anschlussstelle Nieder-Eschbach in Fahrtrichtung Kalbach sind von 9 bis 13.30 Uhr nicht verfügbar.

Am Ziel des Radrennens am Platz vor der Alten Oper ist am Montag den ganzen Tag Programm. Die Elite-Fahrer werden am Nachmittag erwartet. Auf der Innenstadt-Strecke (siehe Karte) muss den ganzen Tag über mit Störungen gerechnet werden. Wegen der vielen Rennen, die dort ausgetragen werden, ist es nicht möglich, jeweils exakte Zeiten der Sperrungen anzugeben. Wegen der Aufbauarbeiten am Ziel Alte Oper sind jedoch schon ab Sonntag, 30. April, Sperrungen erforderlich.

"Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt" Radklassiker in Frankfurt Der große Stimmungstest Am Montag gehen in Degenkolb, Greipel, Kittel und Martin alle deutschen Top-Fahrer beim Radklassiker an den Start. Können sie die sechsjährige Durststrecke in Frankfurt beenden? clearing

So wird die Taunusanlage in Fahrtrichtung Platz der Republik zwischen der Bockenheimer Landstraße und der Guiollettstraße ab 12 Uhr am Sonntag gesperrt, ebenso die Bockenheimer Anlage ab Eschenheimer Tor (Anwohner dürfen passieren), und in der Taunusanlage wird zudem die Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Alte Oper ab Junghofstraße gesperrt.

Auch Bahnen blockiert

Zudem sind die Bahnen betroffen. Außerhalb Frankfurts sind die U-Bahn-Linien 2 und 3 betroffen, innerhalb Frankfurts keine. Alle U-Bahn-Linien fahren mit mehr Wagen. Die Alte Oper ist hervorragend mit S- oder U-Bahn zu erreichen. Viele Bus- und S-Bahn-Verbindungen sind am Montag jedoch beeinträchtigt.

Eschborn–Frankfurt "Rund um den Finanzplatz" Alles was Sie zum Radrennen am 1. Mai wissen müssen Am Montag ist es wieder soweit: Das traditionelle Radrennen am 1. Mai findet in Frankfurt statt. Wo führt die Strecke entlang? Wer wird gewinnen? Was muss ich in Frankfurt beachten? Wir klären die wichtigsten Fragen. clearing

Die Polizei hat einer Sprecherin zufolge deutlich mehr Beamte im Einsatz als sonst. Details, wie die Behörde die Sicherheitslage bewertet, lagen zunächst nicht vor. Verschiedene Straßen würden aber mit schweren Betonblöcken abgesperrt, sagte die Sprecherin.

Infos gibt es unter www.rmv.de sowie am Servicetelefon (069) 24 24 80 24. Die Polizei informiert ab sofort bis zum 1. Mai abends unter (069) 68 60 70 42 oder (0160) 25 61 658.

Fotos vom vergangenen Jahr

Bilderstrecke Radklassiker "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt"