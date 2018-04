Vorbild: Radverkehr: Warum es in Kopenhagen anders läuft

Wenn es um die Radverkehrsförderung geht, blicken Fachleute und Politiker gerne nach Dänemark: In Kopenhagen ist der Anteil der Radfahrer am gesamten Verkehr doppelt so groß wie in Frankfurt.

Die Förderung des Radverkehrs hat in Kopenhagen Tradition. Schon in den 1930er Jahren wurde damit begonnen, ein Radwegenetz aufzubauen. Dieses gilt heute als das beste in Europa. Das hat dazu geführt, dass in der dänischen Hauptstadt fast jeder dritte Weg mit dem Fahrrad zurückgelegt wird. Der Anteil des Radverkehrs ist doppelt so hoch wie in Frankfurt. Kopenhagen ist für die Initiatoren des „Radentscheids“ in Frankfurt das große Vorbild. Und in der am Freitag eröffneten Ausstellung „Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt“ im Deutschen Architekturmuseum (DAM) ist Kopenhagen eine von acht Vorzeigestädten.

Künftig soll dort noch mehr für Radfahrer getan werden. „Superschnellwege“ ins Umland sind geplant, Kopenhagen will die fahrradfreundlichste Stadt der Welt werden. Die Dänen vom Fahrradfahren zu überzeugen, sei gar nicht so schwer, findet Klaus Bondam. „60 Prozent der Kopenhagener sagen, dass sie das Fahrrad nutzen, weil es für sie am bequemsten ist“, sagte der Direktor des dänischen Radfahrerverbands bei der Ausstellungseröffnung im Architekturmuseum. Das klappe nur, weil sie sich auch sicher fühlten. Bondam erläuterte, wie das die Verkehrsplaner in Kopenhagen gewährleisten: Radwege würden meist rechts der parkenden Autos angeordnet, die dadurch ein guter Schutz vor dem fließenden Autoverkehr seien. In Frankfurt ist häufig nur Platz für einen Schutzstreifen am Rand der Fahrbahn, links der parkenden Autos.

„Raum zurückerobern“

Oft werde um jeden Dezimeter Fahrbahn gerungen, sagte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne), der bis vor zwei Jahren im Magistrat für die Verkehrspolitik zuständig war. „Das muss nicht sein.“ Die Ausstellung im DAM wertet er als „Aufforderung an die Radfahrer, sich den Raum in der Stadt zurückzuerobern“. So sieht es auch Kuratorin Annette Becker: „Die Flächen müssen neu verteilt werden.“

Karola Lambeck, frisch ernannte Radverkehrsbeauftragte des Bundesverkehrsministeriums, wies bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt darauf hin, dass junge Leute in Großstädten oft kein Auto mehr bräuchten. „Das Fahrrad hat ein Riesen-Potenzial, das wir heben wollen.“ Es trage maßgeblich dazu bei, „dass unsere Städte attraktiv bleiben“.

Nicht weniger Autos

Um die Attraktivität der Städte geht es auch den Machern der Ausstellung im DAM. Darin spielt Kopenhagen auch deshalb eine zentrale Rolle, weil am Beispiel der Stadt gezeigt wird, wie es der Radverkehr ermöglicht, den öffentlichen Raum besser zu gestalten. Wie das aussieht, will sich der Verkehrsausschuss des Stadtparlaments bei einer Studienreise ansehen. Es werde dabei nicht nur um den Radverkehr gehen, betont der Ausschussvorsitzende Wolfgang Siefert (Grüne). Man werde sich zum Beispiel auch über den Ausbau der S-Bahn und des U-Bahn-Netzes informieren. Doch wie die Nutzerzahlen zeigen, kann Kopenhagen beim öffentlichen Nahverkehr eher von Frankfurt lernen als umgekehrt: Die Liebe zum Fahrrad geht zu Lasten von Bussen und Bahnen. Diese werden in der dänischen Hauptstadt deutlich weniger genutzt als in der Mainmetropole. Der Anteil des Autoverkehrs ist in beiden Städten ungefähr gleich groß.