Räumung des Rumänencamps: Entscheidung immer noch ungewiss

Es ist weiterhin ungewiss, ob das Rumänencamp auf einer Industriebrache in Frankfurt geräumt wird. Der Eigentümer, ein Chemie-Unternehmen, hat die Räumung des Hüttenlagers beim Landgericht Frankfurt durch eine einstweilige Verfügung erwirken wollen. Über den Verfahrensstand dürfe das Landgericht aber keine Auskunft geben, sagte ein Sprecher am Freitag. Gleichzeitig hatte der Grundstückseigentümer bei der Polizei auch Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Mehrere Dutzend Menschen, vornehmlich aus Rumänien, haben sich auf dem Gelände ein Hüttenlager aufgebaut. Viele von ihnen wohnten schon in einem anderen Lager, das im vergangenen Jahr geräumt worden war.

(dpa)