Hütten-Lager: Räumung von Obdachlosen-Camp hat begonnen

In Frankfurt hat am Montagmorgen die Räumung eines Camps von obdachlosen Rumänen begonnen. Zuvor hatte das Landgericht auf Antrag des Grundstückeigentümers - eines Chemieunternehmens - eine einstweilige Verfügung erlassen, wie die Polizei mitteilte. Die Firma hatte Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. Die Gruppe hat am Rande der Innenstadt auf einer Laderampe einer Industriebrache ein Hüttenlager errichtet.

Nach Angaben der Stadt halten sich auf dem Gelände 14 Erwachsene und ein Jugendlicher auf. Mitarbeiter von Jugend- und Sozialamt seien vor Ort, um die Menschen über ihre Möglichkeiten zu informieren. Viele der Rumänen haben nach eigenen Angaben bereits auf einem anderen Grundstück campiert, das im vergangenen Jahr geräumt worden war.

(dpa)