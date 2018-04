Der Fotograf Rafael Herlich (64) ist Jude und portraitiert seit 40 Jahren das jüdische Leben in Frankfurt und ganz Deutschland. FNP-Redakteur Thomas J. Schmidt hat mit ihm nach den Übergriffen in Berlin über Antisemitismus gesprochen.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie lesen, dass in Berlin Juden zusammengeschlagen werden?

RAFAEL HERLICH: Ich bin empört. Ich muss an meinen Bruder denken, der als Baby im Holocaust getötet wurde. Es waren Millionen! Soll das jetzt wieder losgehen?

Ist Antisemitismus weit verbreitet oder ist es die Ausnahme?

HERLICH: Es wird wieder schlimmer. Ganz eindeutig. Ich habe mich mit einem Schüler unterhalten, der im Gespräch erwähnt hatte, dass er Jude ist, und daraufhin in der Schule gemobbt wurde. Ein anderer Schüler wurde drangsaliert, nachdem sein Vater ihn mit der Kippa auf dem Kopf zur Schule gebracht hatte. Ein Lehrer, der Levy heißt und die Schüler um ihre Namen bat, sah, dass einer ohne mit der Wimper zu zucken „Adolf Hitler“ auf sein Namensschild schrieb. Das passiert täglich, überall in Deutschland.

Was sollte man dagegen tun?

HERLICH: Ich glaube, wir brauchen mehr Respekt voreinander. Wie viele Juden gibt es in Deutschland? 120 000. Die sollen an allem schuld sein? Ich glaube, es fehlt an ganz elementaren Regeln des Anstands. Wie bei kleinen Kindern. Kinder testen ihre Grenzen aus, aber irgendwann muss ein Erwachsener sagen: Stop. Nicht weiter. So ist das auch mit dem Antisemitismus. Es muss einfach einen gesellschaftlichen Konsens darüber geben, was geht und was nicht. Dieser Konsens ist verloren gegangen.

Warum? Es gibt ihn doch.

HERLICH: In Frankfurt gibt es Juden, die haben noch die Nummer aus dem Konzentrationslager auf dem Arm tätowiert. Und diese alten Leute mussten erleben, dass unter Polizeischutz demonstriert und gerufen wird: Juden ins Gas. Vor zwei Jahren oder so. Wo ist denn der Konsens, wenn so etwas möglich ist? Wissen Sie, früher hieß es: Wir haben von nichts gewusst. Wir wussten nicht, was mit den jüdischen Nachbarn passiert. Aber heute kann das niemand mehr sagen. Wo bleibt die Empörung?

Die Empörung brandet immer kurz auf . . .

HERLICH: Ich wünschte, dass Tausende dagegen demonstrieren. Wissen Sie, was der Dezernent Uwe Becker gemacht hat? Er hat den ganzen Tag, überall, wo er hingegangen ist, die Kippa aufgehabt. Das ist Protest gegen Antisemitismus! Da wünsche ich mir zwei oder drei Millionen Uwe Becker, wenn wieder etwas passiert.

Sind es mehr Rechte oder mehr Moslems, die sich antisemitisch äußern?

HERLICH: Beides, leider.

Was kann man tun?

HERLICH: Die Lehrer müssen sich mehr durchsetzen, und sie müssen klare Grenzen setzen. Die Kinder sprechen nach, was sie hören, und wenn ’Jude’ ein normales Schimpfwort auf dem Schulhof ist, dann sprechen sie es nach und denken sich nichts dabei. Die Schulen müssen über Auschwitz unterrichten. Ich komme gerne in die Schule. Ich gehe seit Jahren hin, bringe Fotobücher mit, zeige, wie jüdisches Leben in Frankfurt aussieht, wie schön es ist und wie gut wir alle miteinander auskommen können . . . Woher sollen die Schüler das wissen?