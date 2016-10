20-Jähriger fuhr mit 140 über rote Ampel: Raser wegen Totschlags angeklagt

Tödlicher Unfall an der Autobahnauffahrt Niederrad: Mit 140 Kilometern pro Stunde rast ein 20 Jahre alter Fahrer praktisch ungebremst über eine rote Ampel und rammt das Fahrzeug eines 43-Jährigen, der noch an der Unfallstelle stirbt. Seit gestern hat sich der Unfallfahrer wegen Totschlags vor dem Landgericht zu verantworten.

Die Anklage geht davon aus, dass sich der junge Mann mit einem unbekannt gebliebenen Gegenüber auf dem breiten Schwanheimer Ufer an jenem Abend des 22. April vergangenen Jahres ein illegales Autorennen geliefert und deshalb auf mögliche andere Verkehrsteilnehmer nicht geachtet hat. Staatsanwalt Sinan Akdoan geht deshalb von einem bedingten Tötungsvorsatz und damit von einem vollendeten Totschlag aus.

Führerschein ist weg

Nach der Tat fing der Unfallverursacher an zu weinen, wie er am ersten Verhandlungstag vor der Jugendstrafkammer aussagte. Er gab zu, die Mainuferstraße mit überhöhter Geschwindigkeit befahren zu haben – ein Autorennen aber habe es nicht gegeben. Mit dem kurz zuvor gemieteten Wagen habe er Bekannte in einer nahen Tankstelle besuchen wollen. Später habe man dann nach Holland fahren wollen. Daraus wurde freilich nichts mehr – der Führerschein des jungen Mannes wurde eingezogen, er kam jedoch infolge fehlender Flucht- und Verdunklungsgefahr nicht in Untersuchungshaft.

Gestern schilderte er mit leiser Stimme den Tathergang und die Zeit danach, die allerdings ebenso wenig für ihn sprechen wird: Mit einer Lüge ließ er sich von seiner Hausärztin krankschreiben. Er machte der Medizinerin offenbar weis, einen Beinbruch erlitten zu haben. Ohne ihn näher zu untersuchen, schrieb ihn die Ärztin sieben Monate lang krank – der Staatsanwalt erkundigte sich daher nach dem Namen der Hausärztin: Falschatteste sind strafbar.

Wegen Einbruchs verurteilt

Während bei der Tat Alkohol oder gar Drogen keine Rolle gespielt haben, geriet der Angeklagte offenbar im Nachklang in Berührung mit Rauschgift. Darüber hinaus wurde er auch noch wegen eines Wohnungseinbruchs verurteilt.

Die von Richter Uwe Steitz geleitete Strafkammer hat in der auf fünf Verhandlungstage angesetzten Beweisaufnahme vor allem herauszufinden, ob tatsächlich ein Autorennen stattfand. Zwei Frauen, die im Auto hinter dem späteren Opfer saßen, sahen jedenfalls kein weiteres Fahrzeug, das dem des Angeklagten gefolgt wäre. Weitere Augenzeugen sollen kommende Woche vernommen werden. Über die Person des Opfers ist wenig bekannt. Er soll in der Bürostadt gearbeitet haben und auf dem Heimweg nach Kassel gewesen sein. Mögliche Hinterbliebene sind vor Gericht nicht als Nebenkläger vertreten. Anfang Dezember soll der Prozess abgeschlossen werden. (ge)