Badebetrieb geschlossen: Rebstockbad wegen Sturmschadens dicht

Der Badebetrieb im Rebstockbad ist vorerst geschlossen. Einige Sturmschäden an der Innenfassade, die „Egon“ in der Nacht zum Freitag angerichtet hat, sollen schnell repariert werden und die Wiedereröffnung ist bereits für Donnerstag geplant. Die Prüfung, was genau beim Sturm passiert ist, dauert an. Gerüste wurden an der Innenfassade der Schwimmhalle aufgestellt. Daniel Nauheimer, technischer Leiter der Bäder-Betriebe Frankfurt, will ganz sicher gehen: „Optisch war es so, als ob etwas herunterfallen könnte“. Auf zehn bis 15 Metern Fläche wurden einige Teile der Fassade im Schwimmbad gelockert und müssen wieder befestigt werden. Sturmtief „Egon“ sei kräftig durchgeweht. Als Konsequenz daraus wurde die gesamte Schwimmhalle am vergangenen Freitag geschlossen, abgesichert und seither durchgehend geprüft.

Nach Begutachtung des Schadensbildes ist Nauheimer guten Mutes, dass die Besucher bereits an diesem Donnerstag wieder schwimmen und planschen können. „Es gibt berechtigte Hoffnung“, kündigt Daniel Nauheimer an. Die Saunabereiche können ungestört weiterhin genutzt werden. Hier hat Sturmtief „Egon“ keine Spuren hinterlassen.

Als Ausweichmöglichkeiten für Wasserratten kommen als Vergnügungs- und Erlebnisbäder das Panoramabad in Bornheim und die Titustherme im Nordwestzentrum in Frage. Beide haben sowohl ihre Schwimmbäder als auch ihre Saunen geöffnet. Das Hallenbad Höchst wird zwar am 28. und 29. Januar geschlossen sein, allerdings können die weiteren städtischen Hallenschwimmbäder Riedbad Bergen-Enkheim und das Gartenbad Fechenheim durchgehend als Alternative besucht werden.

(bi)