Anwohner gründen Bürgerinitiative: Rebstockwäldchen erhalten

Ein schöner Ausblick ins Grüne, Lärmschutz sowie Lebensraum für seltene Schmetterlinge, Fledermäuse und Greifvögel – das alles bietet das kleine Rebstockwäldchen aus Sicht der Anwohner. Doch sie fürchten, es zu verlieren. Denn es gibt Gerüchte im Viertel, dass ein Teil des Wäldchens für Wohnbebauung weichen muss. Dagegen wollen sich die Anwohner wehren: Sie haben sich zu einer Bürgerinitiative (BI) zusammengetan und eine Petition verfasst.

„Das Wäldchen ist die natürliche Barriere zur Autobahn“, sagt Steffen Esche. Der 37-Jährige wohnt seit 2010 hier im Neubaugebiet in unmittelbarer Nähe zum Rebstockbad. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern von der BI ist er sich einig, dass das Wäldchen zwischen A 648, der Leonardo-da-Vinci-Allee und der Angelika-Machinek-Straße für die Naherholung der Anwohner sehr wichtig ist. Anders als der Rebstockpark handele es sich hier nämlich um eine natürlich gewachsene Grünfläche, argumentiert die Bürgerinitiative. Diese biete vielen Tieren Schutz und könne, zukünftig sogar für die Anwohner noch besser nutzbar gemacht werden. Gerade für die Kinder im Stadtteil, sei es wichtig, das Stückchen Natur zu erhalten und zu pflegen.

370 Unterstützer

370 Unterstützer sind aktuell auf der entsprechenden Internetseite gelistet. Hinzu kommen nach Angaben der BI einige Namen, die auf handschriftlichen Listen vermerkt sind. Gegen weitere Wohnbebauung haben Esche und seine Mitstreiter allerdings nichts. Im Gegenteil, sie freuen sich nach eigenem Bekunden, dass sich der Magistrat dazu entschieden habe, die ursprünglich noch geplanten Gewerbeflächen in dem Neubaugebiet in Wohnbebauung umzuwandeln. Wie bereits berichtet, fällt so etwa auch ein Büroturm weg, der mit seinen geplanten 22 Stockwerken vielen Anwohnern sicher ein sprichwörtlicher Dorn im Auge gewesen wäre. Grund für den Umschwung ist, dass es für Bürogebäude am Opel-Rondell zu wenig Nachfrage gibt und es zugleich in Frankfurt an Wohnraum mangelt.

Auf Anfrage betont Mark Gellert, vom zuständigen Planungsdezernat, dass eine entsprechende Änderung des Bebauungsplanes angesichts der „angespannten Wohnsituation“ immer noch wünschenswert sei. Entschieden sei allerdings noch nichts. Der Prozess rund um eine Änderung eines Bebauungsplanes sei ähnlich strukturiert wie bei einer Neuaufstellung. Zunächst müsse jetzt der Magistrat einen Aufstellungsbeschluss vorlegen, über den dann in der Stadtverordnetenversammlung diskutiert und abgestimmt werden müsse. Dann erst erfolge die sogenannte Offenlage, bei der die Bürger noch einmal die Möglichkeit haben, ihre Bedenken zu äußern. Noch haben die Volksvertreter aber nichts in der Hand, worüber sich entscheiden ließe, erklärte Gellert.

Einstimmiges Votum

Die Mitglieder von der BI wollen indes erwirken, dass vonseiten des Magistrats gar keine Bebauungsplan-Änderung vorgeschlagen wird, bei der der Wald beschnitten würde. Es ist ihnen zudem gelungen, den zuständigen Ortsbeirat (Bockenheim, Westend, Kuhwald) von ihrer Sicht auf die Dinge zu überzeugen: Das Stadtteilparlament hat sich in seiner jüngsten Sitzung bei einer möglichen Bebauung einstimmig für den Erhalt des Rebstockwäldchens ausgesprochen.

Die engagierten Anwohner hoffen jetzt auf mehr Transparenz und dass sich die Planer schon mal vorab mit ihnen auseinandersetzen.