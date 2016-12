Ein Hotel, Büros und Wohnungen: Rechnungshof-Gelände: Bau eines City-Quartiers beginnt

Kornmarkt-Arkaden ist der klangvolle Name des jüngsten großen Bauprojekts in Frankfurt. 90 bis 100 Millionen Euro investiert die Gesellschaft OFB, um ein Hotel, Büro- und Wohnhäuser auf dem Gelände des ehemaligen Bundesrechnungshofs zu errichten. Teile des denkmalgeschützten Gebäudes werden einbezogen. Gestern war die Grundsteinlegung für das Projekt, das die Innenstadt prägen wird.

16 Jahre stand der Bundesrechnungshof leer, nachdem die Institution nach Berlin umgezogen war. Investoren verhoben sich, stiegen aus. Die denkmalgerechte Planung erwies sich als knifflig. Seit Frühjahr passiert etwas auf dem Gelände. Gestern wurde der Grundstein für einen Neubau gelegt, in den Teile des Altbaus integriert werden sollen – wie schon im Fall der EZB, wo die historische Großmarkthalle den Sockel der Türme bildet.

Der Bundesrechnungshof wurde im Jahr 1953 von der Bundesrepublik Deutschland an der Berliner Straße errichtet. Architektonisch hatte das Ensemble den Stil der 50er Jahre: schmucklos, nüchtern, sachlich, in deutlicher Abgrenzung zum Bombast der Nazi-Zeit. Seit 1985 stand das Gebäude unter Denkmalschutz.

Nachdem das Ensemble geräumt war, wollte die Stadt auf dem dreieckigen Platz in der Nähe des Römers ein Hotel bauen, unter Einbeziehung der denkmalgeschützten Bürohäuser. Ein Investor verhob sich am Kaufpreis, geriet in die Insolvenz. Die Projektentwickler Fay (Mannheim) und die OFB GmbH, eine Tochter der Hessischen Landesbank, erwarben das 5300 Quadratmeter große Grundstück 2010 aus der Insolvenzmasse. Rund 17 Millionen Euro zahlten sie. Weitere 90 bis 100 Millionen Euro sollen die jetzt begonnenen Bauarbeiten kosten.

Als Gutachter zu dem Ergebnis kamen, dass der Bundesrechnungshof nicht erhalten werden kann, stimmte sich die Stadt mit dem Denkmalamt und den Investoren darüber ab, welche der drei Gebäudeteile des Rechnungshofs abgerissen werden. Trotzdem stieg Entwickler Fay 2014 aus.

Für die OFB, deren Eigentümer, die Helaba, inzwischen nervös war, wurde es eng. Das Büro KSP Jürgen Engel Architekten entwarf die Pläne für die Neubebauung des Geländes, unter teilweiser Einbeziehung des ehemaligen Bundesrechnungshofs.

Im Frühjahr 2016 begann der Abriss. Von den drei Bürohäusern fiel das erste Gebäude völlig weg. Von dem zweiten blieb ein Gebäuderest, gestützt durch Eisenträger, neben der Baugrube erhalten. Das dritte, östlich gelegene Gebäude bleibt mit seinen 2000 Quadratmetern Büroraum vollständig erhalten. Karl Kirchberger, Vorsitzender der OFB, sagte, dass dieser 50er-Jahre-Büroraum begehrt sei bei kreativen Unternehmen wie Architekturbüros. Zuvor muss der ehemalige Rechnungshof jedoch entkernt und neu ertüchtigt werden. Auch die historische Innentreppe bleibt erhalten.

Mehrmals kam es im Laufe der Gründungsarbeiten zum Verkehrskollaps, weil der angrenzende Theatertunnel gesperrt werden muss. „Dies ist jetzt vorbei, weitere Sperrungen sind nicht erforderlich“, sagt Manfred Dittrich, Niederlassungsleiter der OFB.

Ein Hotel mit 470 Zimmern und rund 15 000 Quadratmetern Grundfläche wird sich wie ein Haken entlang der Berliner Straße und der Bethmannstraße ziehen und das Innere des Grundstücks teils umschließen. Betrieben wird das Hotel von der Gruppe Motel One, die 55 Hotels – schon jetzt drei in Frankfurt – mit 15 000 Zimmern bewirtschaftet und 2000 Mitarbeiter zählt. Motel One ist der Ankermieter.

Eine Fläche von 1900 Quadratmetern wird ein Gebäude an der Berliner Straße haben, in dem 21 Wohnungen entstehen. „Mietwohnungen“, wie OFB-Chef Klaus Kirchberger betont. Über die Höhe der Miete ist noch keine Entscheidung getroffen. Ein weiteres Bürogebäude erhöht die Bürofläche auf 8900 Quadratmeter.

Die „Kornmarkt-Arkaden“ erhalten einen Säulengang an der Hotelfront entlang der Berliner Straße. Die Durchgänge zur Bethmannstraße sind öffentlich zugänglich, es soll ein Kornmarkt für alle sein. Deswegen sind im Erdgeschoss der Gebäude auch Geschäftsflächen geplant. „Wir rechnen mit Gastronomie und einem Lebensmittelgeschäft“, sagt Kirchberger. Die Gesamtfläche für den Einzelhandel beträgt 1500 Quadratmeter.

Klaus Kirchberger, Dieter Müller, Chef der Motel One Hotelgruppe, Jürgen Engel und Oberbürgermeister Peter Feldmann haben gestern den Grundstein für das Projekt gelegt. In der Plombe, die auf dem Baugelände eingegraben wird, liegt auch ein Exemplar der Frankfurter Neuen Presse als Zeugnis für die Nachwelt. Die Eröffnung ist für den Herbst 2018 geplant.