„Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ pflegen die Illusion, das „Deutsche Reich“ bestehe noch und verweigern den Behörden der Bundesrepublik Deutschland die Kooperation. Frankfurts Personaldezernent Stefan Majer (Grüne) sagte gestern im städtischen Personalausschuss, dass „Reichsbürger“ auch Behördenmitarbeitern in der Mainmetropole „erhebliche Schwierigkeiten“ bereiten. Erfahrungen mit der Klientel hätten zum Beispiel Mitarbeiter des Standesamts und des Kassen- und Steueramts, aber auch anderer städtischer Behörden gemacht. Das habe teils zu „erheblichen Verunsicherungen“ geführt. Einige „Reichsbürger“ seien „sehr anmaßend und mit aggressivem Gestus“ aufgetreten, so dass sich Mitarbeiter bedroht gefühlt hätten, sagte Majer. Mitunter habe sich die Bedrohung „bis ins Private“ fortgesetzt. So habe es den Versuch eines „Reichsbürgers“ gegeben, eine Mitarbeiter-Adresse herauszubekommen.

Um die städtischen Mitarbeiter über „Reichsbürger“ zu informieren, haben Stadtrat Majer und Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) gestern ein Infoschreiben vorgestellt, das in Kürze versandt wird. In dem siebenseitigen Papier sind auch Verhaltensempfehlungen und Sicherungstipps für Mitarbeiter enthalten, die es telefonisch, schriftlich oder vis-à-vis mit „Reichsbürgern“ zu tun bekommen. Majer zeigt sich entsetzt über das Phänomen: Ein Auftreten wie das der „Reichsbürger“ sei ihm in all seinen Jahren im Dienste der Stadt noch nicht begegnet.

(chc)