Entreé am Verkehrsknotenpunkt: Reinigung durch die Stadt: Bahnhofsplatz wird herausgeputzt

Morgens um Fünf geht es los: Zwei Kehrmaschinen rücken an, vier Straßenreiniger mit Reisigbesen, ein Kehrrichtsammelwagen. Auch eine Kehrmaschine mit eingebauten Hochdruck-Heißwasserreiniger setzt die FES dann auf dem Bahnhofsvorplatz ein. „Später geht das nicht mehr, dann sind hier zu viele Menschen unterwegs“, sagt FES-Geschäftsführer Dirk Remmert. Rund 400 000 Menschen laufen täglich über den Platz, die wollen ja keine nassen Füße bekommen. Urin und Exkremente werden beseitigt, alle Dreckecken gereinigt, selbst Duftstoffe kommen zum Einsatz.

Vom 1. April an ist die Reinigung des „Prestige-Objekts“, wie Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) den Bahnhofsvorplatz nennt, in einer Hand: Die städtische FES ist hier wieder zuständig, und zwar alleine. Auch die Bushaltestellen und die Straßenbahnhaltestellen, alles was draußen ist, wird dann von ihr gereinigt. Bis auf den Taxiplatz auf der Nordostseite, den reinigt nach wie vor die Frankfurter Taxi-Innung.

Kommentar Klar, gründliches Putzen ist wichtig. Vor allem auf einem Platz, der das Aushängeschild der Stadt ist, den täglich 400 000 Menschen überqueren, die hier – die gute Kinderstube lässt grüßen – clearing

Dafür reicht die morgendliche Grundreinigung aber nicht aus, sagt Rennert. Den ganzen Tag über seien seine Mitarbeiter hier im Einsatz, denn immer wieder lassen Vorbeigehende ihren Müll fallen. Eine Sisyphusarbeit ist das, weiß auch Hartmut Schwarz, Leiter des Bahnhofsmanagements Frankfurt: Manchmal seien die Reinigungskräfte gerade mit einem Abschnitt fertig, da sei er wieder verdreckt. „Man muss ständig präsent sein. Nur das hält einige Menschen davon ab, sich daneben zu benehmen.“

Klare Zuständigkeiten

Bislang hatte die Stadt die Deutsche Bahn mit der Reinigung des Vorplatzes beauftragt, erklärt Heilig. Die FES reinigte die Straßen und den Busbahnhof. Für die Treppenabgänge zur S- und U-Bahn und die Leerung der Mülleimer war die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) zuständig. Weitere Unternehmen waren für kleine Teilflächen zuständig. Die Bahn habe nicht schlecht gereinigt, betont Remmert. Die vielen Zuständigkeiten hätten die Arbeit aber schwierig gemacht. Oft sei die Frage gewesen: Wer ist für welche Stelle zuständig? „Nun ist klar: Die Deutsche Bahn reinigt im Hauptbahnhof, die B-Ebene und die Treppenabgänge dorthin. Wir sind für den Vorplatz zuständig.“

Eigens eingestellte Straßenreiniger sind nun als „Präsenzkräfte“ bis in den späten Abend unterwegs, sie fegen, sammeln Müll auf und leeren die Papierkörbe.

Erziehen mit Augenzwinkern

Um gleichzeitig das Bewusstsein der Passanten für mehr Sauberkeit zu schärfen, hat die Stadt mit dem Projekt Cleanffm 17 grüne Papierkörbe aufgehängt. Mit flotten Sprüchen und Fragen, einem „Augenzwinkern“ statt dem erhobenen Zeigefinger, betont Heilig. Etwa: „Wussten Sie, dass die Straßenreinigung im Bahnhofsviertel allein in einer Schicht bis zu drei Kubikmeter Müll aufsammeln?“

Mehr Aufklärung, mehr Mülleimer, mehr Präsenz, mehr Reinigungskräfte – mehr Sauberkeit. So könnte man das Konzept zusammenfassen. Die Bahn investiert knapp 100 000 Euro, die sie bislang für die Reinigung des Vorplatzes von der Stadt bekam in Sauberkeit. „Die Reinigungskräfte, die frei werden, setzen wir künftig im Bahnhof ein“, sagt Schwarz.

Mit dem neuen Konzept könne man zwar die Reinigung verbessern, sagt Schwarz. „Aber auch die beste Reinigung kann nur saubermachen, sie kann nichts neu machen.“ Von 2019 an werde die Bahn daher einiges verändern. Vor allem aber in der B-Ebene. Auch die Wege von der S- zur U-Bahn, in den Bahnhof und zum Vorplatz werden umgestaltet. Weniger Ecken soll es geben, die zum Dreck entsorgen oder Urinieren einladen. Und schwer zu reinigende Ecken, wie rund um die Gastronomie und die Fahrradständer –so ein Wunsch der FES – sollen umgestaltet werden. Um dort besser kehren zu können.