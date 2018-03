15 demenzerkrankte Menschen leben gemeinsam in einer betreuten Wohngemeinschaft im Gallus. Ihre Erkrankung führt zum Tod, aber ihr Leben soll erfüllt sein – bis zuletzt.

Dieter Engler streicht seiner Mutter zärtlich über den Kopf. „Trink noch etwas“, sagt er. „Das ist gut für Dich.“ Langsam, mit zitternden Händen, hebt die 93-Jährige die Tasse hoch, setzt sie an die Lippen. „Gut“, sagt Dieter Engler. „Das machst Du gut.“

Die alte Frau trinkt einen Schluck, dann schaut sie ihren Sohn an. Zögerlich erst, dann lächelt sie. Dieter Engler streicht ihr eine Strähne aus der Stirn. „Es ist wichtig, dass wir einander jeden Tag sehen“, sagt er. „Sonst wüsste meine Mutter längst nicht mehr, wer ich bin.“

Christa Englers Reise in das Vergessen beginnt um das Jahr 2015, mit einem Sturz. Zu diesem Zeitpunkt ist sie weit über 80 Jahre alt, lebt allein in Kiel. Sie zieht sich einen komplizierten Oberschenkelhalsbruch zu. „Sie war damals schon vergesslich“, sagt Dieter Engler. „Aber mit dem Sturz hat sich alles beschleunigt.“ Christa Engler muss längere Zeit im Bett bleiben. Dabei baut sie stark ab. „Danach war klar, dass sie nicht mehr alleine leben kann. Also habe ich sie hergeholt“, sagt ihr Sohn.

Die 93-Jährige ist die älteste von zurzeit 15 Bewohnerinnen der Gila-Wohngemeinschaft für demenzkranke Menschen im Gallus. Der jüngste Bewohner ist 65. Dieter Engler, selbst 64 Jahre alt, arbeitet als Betreuer in der WG. „Ich hätte sie nicht hergeholt, wenn ich von unserem Haus nicht überzeugt wäre“, sagt er.

Eine WG für die letzten Jahre

Die Gila-Wohngemeinschaft ist ein Kuriosum in Frankfurt. Ihre Bewohner sind im juristischen Sinn keine Patienten, sondern Mieter – wenn auch Mieter, deren Sicherheit kraft amtsrichterlicher Verfügungen durchgesetzt werden kann. Die Außentür des Hauses bleibt stets verschlossen. Ein mannshoher Zaun umgibt das Gelände. In allen Räumen hängen Kameras.

Jeder Bewohner hat sein eigenes Zimmer. Gemeinsam nutzen sie den Aufenthalts- und Speisebereich im Erdgeschoss. Dort stehen Sofas und Sessel, in einer Ecke tickt eine Kuckucksuhr. An den Wänden hängen Fotos von Ausflügen. In den Schränken stapeln sich Brett- und Kartenspiele.

Seit 2010 gibt es die WG. Ein paar Mieter sind seitdem dabei, die meisten sind in den Folgejahren dazugekommen. Rund 30 Mitarbeiter kümmern sich um sie. Der Bedarf der Mieter ist unterschiedlich. Manche müssen nur an Essenzeiten und Toilettengänge erinnert werden, andere sind bettlägerig und voll pflegebedürftig. Die Mieter sollen hier bis zuletzt leben können. Deshalb arbeitet die Wohngemeinschaft eng mit mobilen Palliativdiensten in Frankfurt zusammen.

Keine Heilung, kaum Behandlung

In den Industrienationen gehören Demenz-Erkrankungen zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen überhaupt. Laut Welt-Alzheimer-Bericht erkrankt weltweit alle 3,2 Sekunden ein Mensch an Demenz. Deutschlandweit leben zurzeit rund 1,6 Millionen Menschen mit einer diagnostizierten Demenz-Erkrankung, die Dunkelziffer ist deutlich höher. Schätzungen gehen davon aus, dass sich diese Zahl bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.

Die Erkrankungen entwickeln sich schleichend, über Jahrzehnte, und werden meistens erst jenseits des 60. Lebensjahres erkannt. Die ersten Anzeichen sind Vergesslichkeit und Orientierungsschwierigkeiten. Im weiteren Verlauf verlieren Erkrankte intellektuelle, motorische und emotionale Fähigkeiten und Kenntnisse – und dabei oft auch weite Teile ihrer Persönlichkeit. In der letzten Phase sind die Patienten oft apathisch, bettlägerig und inkontinent.

„Da sind noch Erinnerungen“

Demenz ist eine Volkskrankheit. Trotzdem, sagt Gila-Geschäftsführerin Ingrid Hager, wird in der Öffentlichkeit zu wenig über die Erkrankungen gesprochen. „Die Leute haben Angst“, sagt sie. „Genau so, wie sie Angst haben vorm Sterben und vorm Tod. Sie beschäftigen sich erst damit, wenn sie unmittelbar betroffen sind. Und dann ist es oft schon zu spät.“

Würden die frühen Anzeichen einer Demenz-Erkrankung besser erkannt, könnte den Betroffenen besser geholfen werden, sagt Hager. Denn demenzielle Erkrankungen lassen sich zwar fast nicht heilen – aber ihr Verlauf lässt sich deutlich verzögern. „Dafür muss man wissen, womit man es zu tun hat, und sich mit den Menschen beschäftigen“, sagt sie.

„Die Leute haben Angst“

„Wie eine Demenz verläuft, hängt entscheidend davon ab, ob die Leute sich beschäftigen können“, sagt Edina Hasanic, Pflegedienstleiterin in der Gila-WG. „Wenn sie einfach nur zuhause rumsitzen, verkümmern sie. Wir sind hier dafür da, dass die Leute weitermachen, so lange es möglich ist.“

Die Mieter der Gila helfen beim Kochen und Abspülen. Sie spielen mit Steckblumen, malen mit Buntstiften, mogeln bei Mensch-ärgere-Dich-nicht. Oder sie hören Schallplatten. Peter Alexander ist sehr beliebt, sagt Ingrid Hager. „Wenn diese Lieder laufen, dann sehen Sie auf einmal das Leben in den Augen. Sie sehen, dass da noch Erinnerungen sind.“

Christa Engler profitiert davon, dass es jederzeit jemanden gibt, der sich um sie kümmert. Davon ist ihr Sohn überzeugt. Manchmal, wenn er Zeit hat, setzt Dieter Engler sich zu seiner Mutter und liest ihr Märchen vor.

„Ich bin einfach froh, dass wir diese Zeit miteinander noch haben“, sagt er.

INFO: Keine Heilung – aber Prävention

Mit wenigen Ausnahmen sind Demenz-Erkrankungen nicht heilbar und nur sehr begrenzt behandelbar. Es gibt aber Hinweise darauf, dass der Entstehung demenzieller Erkrankungen vorgebeugt werden kann. Wer sich vollwertig ernährt, regelmäßig Sport treibt, nicht raucht und Übergewicht vermeidet, kann sein Demenz-Risiko demnach deutlich reduzieren.