Kritik: Reklametafeln: Frankfurt verschläft Werbetrends

Im Geschäft mit der Werbung am Straßenrand und auf öffentlichen Plätzen ist Digitalisierung der große Trend. In immer mehr Städten werden moderne Anlagen aufgestellt, die nicht nur Reklame, sondern auch Informationen zeigen. Nur in Frankfurt ist das auch künftig nicht erlaubt – obwohl die Werberechte gerade erst neu vergeben wurden.

Wenn der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) in sein Büro geht, kommt er an einer der neuen „Stadtinformationsanlagen“ vorbei, die das Unternehmen Ströer vor dem Rathaus aufgestellt hat. Diese sieht aus wie eine herkömmliche Werbetafel, hat aber einen wesentlichen Unterschied: Sie wird digital bespielt. Dadurch können zusätzlich auch Informationen angezeigt werden, etwa zur Verkehrslage. Die Stadt Mainz hat das bereits zur großen Feier am Tag der Deutschen Einheit genutzt. Ebling spricht von einem „neuen Kommunikationsmedium zwischen Stadt und Bürgern im öffentlichen Raum“.

Auch andere Städte wie Köln, Düsseldorf oder Hamburg gehen diesen Weg. Allein Ströer hat schon 150 digitale Anlagen in Deutschland installiert. Sie werden von der Wirtschaft gerne angenommen: Denn mit ihnen lässt sich noch zielgruppengenauer werben, da die Motive schneller gewechselt werden können. Ein Einzelhändler kann so etwa auf tagesaktuelle Sonderangebote hinweisen. Oder ein Café kann morgens fürs Frühstück, später fürs Mittagessen werben. Vor allem jüngere Menschen sollen auf diese Weise angesprochen werden.

Damit ist das Geschäft mit der Außenwerbung, das seine Ursprünge in den von Ernst Litfaß vor mehr als 150 Jahren eingeführten Anschlagsäulen hat, im 21. Jahrhundert angekommen. Allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres ist der Umsatz bundesweit um 5,6 Prozent gestiegen. Wachstumstreiber ist dabei nach Angaben des in Frankfurt ansässigen „Fachverbands Außenwerbung“ vor allem die Digitalisierung. Bei digital betriebenen Anlagen sind höhere Umsätze möglich, da mehrere Kampagnen parallel möglich sind.

Bisher kein Konzept

Davon könnte auch die Stadt profitieren. Denn sie verpachtet die Standorte der Werbeanlagen im öffentlichen Raum und hält dafür neben einem Festpreis eine Beteiligung am Umsatz. Doch die neuen Möglichkeiten werden in Frankfurt auch künftig nicht genutzt – obwohl die Werberechte nach jahrelangen Diskussionen gerade erst für acht Jahre neu vergeben wurden. Für die vier Lose seien insgesamt zehn Angebote eingegangen, teilte der Magistrat den Stadtverordneten in dieser Woche mit. Durchgesetzt hat sich in allen vier Fällen die „Deutsche Städte-Medien“ (DSM), die bisher schon die Konzession hielt. Sie zahlt künftig jährlich mindestens 4,87 Millionen Euro an die Stadt – fast doppelt so viel wie bisher. Die DSM gehört dem Ströer-Konzern – also dem Unternehmen, das in der Digitalisierung der Außenwerbung besonders stark aktiv ist. In Frankfurt bleiben diese Aktivitäten aber auf U-Bahn-Stationen und Privatflächen beschränkt. Die Stadt habe zu diesem Thema noch „keine abschließenden Festlegungen“ getroffen, heißt es in dem Werbekonzept, das dem Magistratsbericht beiliegt. Das Beratungsunternehmen „Urban Consultants“ schreibt darin aber auch: „Die Stadt der Zukunft wird sich mit digitalen Medien auseinandersetzen müssen.“

Werbung in der Stadt 1028 klassische Litfaßsäulen gibt es in Frankfurt. Hinzu kommen 45 beleuchte „City-Light-Säulen“. 60 dieser Modelle kommen künftig hinzu. clearing

Dass Frankfurt das bisher nicht getan hat, kann Jana Hohlfinger von der Kölner Agentur ep communications nicht verstehen. Die Stadt renne „mit offenen Augen ins digitale Verderben“, schrieb sie schon im Sommer in einem offenen Brief (diese Zeitung berichtete). „Der Traum einer anerkannten Smart City platzt.“ Offizielle Reaktionen auf diesen Brief habe sie nicht bekommen, sagte Hohlfinger gestern. „Schade, dass unser Brief nichts bewirkt hat.“

Keine bewegten Bilder

Ein Sprecher des für das Werbekonzept zuständigen Planungsdezernats hatte die ablehnende Haltung der Stadt mit gestalterischen Argumenten begründet. Man wolle keine bewegten Bilder im öffentlichen Raum. Bis zur Neuausschreibung der Werberechte in acht Jahren soll ein „fundiertes Konzept“ erarbeitet werden, in das auch die Erfahrungen aus anderen Städten einfließen. Dann wird auch eine „Harmonisierung“ mit dem auslaufenden Werbevertrag mit der städtischen Verkehrsgesellschaft VGF angestrebt.

Kommentar: Dann verdienen eben andere das Geld Über die Zukunft der Außenwerbung wird in Frankfurt diskutiert, seit der damalige Wirtschaftsdezernent Boris Rhein (CDU) es 2008 nicht hinbekam, die Verträge mit der Firma Ströer ordnungsgemäß zu kündigen. clearing

Der FDP-Fraktionschefin Annette Rinn dauert das zu lang. „Das ist kein zukunftsfähiges Konzept“, findet sie. Ihre Prognose: Es werden noch viele Beschwerden aus der Wirtschaft kommen, weil die Werbemöglichkeiten in Frankfurt immer stärker eingeschränkt werden.