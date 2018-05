Des einen Freud' des anderen Leid. Während die einen das warme Wetter in den Parks und Schwimmbädern genießen, haben die anderen mit überfluteten Kellern zu kämpfen. Der Sommer 2018 beginnt in vielen Teilen Hessens turbulent und mit einem weiteren Rekord.

Noch nie war ein Mai so heiß, wie in diesem Jahr. Das meldet zumindest der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Mit den sommerlichen Temperaturen kamen aber auch die Gewitterstürme. Vor allem in Nord-, Ost- und Mittelhessen zogen schwere Unwetterstürme über das Land. Die Gemeinden Elz und Niederhadamar im Kreis Limburg-Weilburg hat es zum Beispiel schlimm getroffen. Nach einem Unwetter waren dort Straßen überflutet, Keller vollgelaufen und Schlamm wurde durch den Ort geschwemmt. Das Rhein-Main-Gebiet blieb weitgehend verschont. Und das hat einen Grund.

Geschützt durch die Mittelgebierge

Die Region ist von Mittelgebirgen umgeben: im Nordwesten vom Taunus, im Süden vom Odenwald. Dieser geografische Umstand wirkt sich laut Jung schützend auf die Städte Wiesbaden, Mainz und Frankfurt aus. Grundsätzlich kann der Experte aber nicht ausschließen, dass es in den kommenden Tagen auch hier in der Region ordentlich kracht. Das Risiko bestünde weiterhin.

Laut Wetterexperte Jung bewegt sich der Mai in Sachen Hitze auf Rekord-Niveau. "Dem heißesten April aller Zeiten folgt direkt der heißeste Mai aller Zeiten", sagt Jung. Das sei wirklich sehr ungewöhnlich. "Man darf gespannt sein, wie der Juni wird."