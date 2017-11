Frankfurter Landgericht: Rennbahn-Streit liegt in den letzten Zügen

Im Kern ist der juristische Streit um die Galopprennbahn beendet - aber einige kleinere Entscheidungen stehen noch aus. So muss das Frankfurter Landgericht zum Beispiel entscheiden, ob die Tribüne abgerissen werden darf. Der Renn-Klub hatte eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass baulich nichts verändert werden darf, bis juristisch alles entschieden ist.

Am Donnerstag war ein mündlicher Verhandlungstermin angesetzt, eine Entscheidung fiel allerdings nicht. Sie soll am 17. November verkündet werden, wie eine Sprecherin des Landgerichts berichtete. Nach dem jahrelangem Rechtsstreit hatte der Renn-Klub das Gelände Ende September an die Gerichtsvollzieherin der Stadt übergeben. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will auf dem Gelände eine Leistungsakademie errichten.

(dpa)