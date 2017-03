DFB wird wegen Rechtstreits langsam ungeduldig: Rennbahn-Termin wieder verschoben

Bisher zeigte sich der Deutsche Fußballbund sehr geduldig. Zwar sollte er schon seit mehr als einem Jahr über das Grundstück auf der ehemaligen Rennbahn verfügen, das ihm die Stadt für die Fußball-Akademie und Verwaltungszentrale zugesagt hat. Doch der Renn-Klub als bisheriger Nutzer weigert sich, dass brachliegende Gelände, auf dem schon seit eineinhalb Jahren keine Pferderennen mehr stattfinden, zu räumen.

Für den DFB war die Verzögerung bisher kein Problem, schließlich muss er sich ohnehin das Geld für das mittlerweile auf bis zu 150 Millionen Euro taxierte Projekt im September erst noch vom Bundestag, also dem Parlament des DFB, genehmigen lassen. Doch der Verband wird langsam ungeduldig, seine Treue zu Frankfurt auf eine harte Probe gestellt.

Anwalt im Urlaub

Das Problem: Es laufen mehrere juristische Auseinandersetzungen, über die noch nicht abschließend entschieden wurde. Vor dem Landgericht hat die Stadt meist Recht bekommen. Erst in der vergangenen Woche wurde bestätigt, dass die Stadt Zugriff auf die Tribüne hat. Auch mit Räumungsklage für das übrige Gelände war die Stadt erfolgreich. Der Renn-Klub will dennoch nicht weichen, hat Berufung beim Oberlandesgericht eingelegt. Am 7. April sollte dort verhandelt werden. Doch am Freitag hat Liegenschaftsdezernent Jan Schneider (CDU) Post vom Gericht bekommen: Der Termin wurde auf den 5. Mai verschoben. Grund: Einer der Anwälte des Renn-Klubs ist im Urlaub. Jetzt gehen wieder vier Wochen verloren.

Auf Zeit zu spielen ist für die Gegner der DFB-Akademie die aussichtsreichste Strategie, das Projekt zu verhindern. Noch könnte der DFB ohne finanziellen Verlust aussteigen: Zwar wurde schon viel Geld in die Planung gesteckt, doch bekäme der Verband dieses von der Stadt zurück, weil das Grundstück nicht fristgerecht übergeben wurde. Sollte sich der DFB aber nach einem Grundstück in einer anderen Stadt umschauen, müsste er wieder bei Null beginnen. Der Zeitverlust wäre viel größer.

Dauer unterschätzt

DFB-Chef Reinhard Grindel hat jetzt seinen Unmut gegenüber Schneider deutlich gemacht. Der räumte im Gespräch mit der FNP ein, dass man die Dauer der Auseinandersetzung unterschätzt habe. Er versicherte aber auch: „Wir tun alles juristisch Mögliche, damit sich das Projekt nicht weiter verzögert.“