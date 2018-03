Galopprennbahn: Rennbahn-Tribüne wird abgerissen

Und nun soll es auch mit dem Abbruch der Tribüne losgehen. Ab heute beginnen die entsprechenden Vorarbeiten. Sechs Wochen werden dafür insgesamt eingeplant, wie einem Informationsschreiben an die Anwohner der Rennbahn zu entnehmen ist.

Mit diesem Brief informiert die Stadt die Nachbarschaft, dass sie während des Abbruchs der Tribüne, der nach den Vorarbeiten in wenigen Wochen vonstatten gehen soll, mit Lärm rechnen müssen, der sich aber nicht vermeiden lasse. „Unter Berücksichtigung des Angemessenheitsgrundsatzes wurde von uns der Baustellenbetrieb auf das technisch mögliche Mindestmaß optimiert, so dass möglichst wenige Unannehmlichkeiten entstehen“, heißt es in dem Brief. Um die Lärmbelästigung möglichst gering zu halten, wurden bereits in den vergangenen Wochen übereinandergestapelte Container zwischen der Tribüne und der Schwarzwaldstraße aufgebaut. Sie sollen als Lärmschutzwand dienen.

Zudem soll die Tribüne mit modernen Abbruchbaggern mit Zangen abgerissen werden. Auf den Einsatz von Meißeln soll weitestgehend verzichtet werden. Die Bauarbeiten finden werktags zwischen 7 und 20 Uhr statt, in Ausnahmefällen auch mal samstags zwischen 7 und 15 Uhr.

Mit dem Abriss der Tribüne rückt der Bau der Akademie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) immer näher. Ein langer Rechtsstreit zwischen der Stadt und dem Rennklub war vorangegangen. Nun soll das Gelände bald dem DFB übergeben werden. Dieser will bereits im Sommer mit dem Bau des Leistungszentrums beginnen. Der Neubau soll 2021 fertig sein und etwa 123 Millionen Euro kosten.

(jlo)