Frankfurter Galopprennbahn: Rennbahn-Tribüne wird nach langem Rechtsstreit abgerissen

Nach langem Rechtsstreit nehmen Abrissbagger am Montag das Dach der Tribüne auf dem Frankfurter Rennbahngelände in Angriff. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag mit. Liegenschaftsdezernent Jan Schneider und Sportdezernent Markus Frank (beide CDU) wollen dann auch über das weitere Vorgehen auf dem Gelände informieren. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will auf dem bisherigen Rennbahnareal eine Leistungsakademie errichten.

In den vergangenen Wochen waren auf dem Gelände bereits einige kleinere Gebäude beseitigt und Vorbereitungen für den Tribünenabriss getroffen worden. Das Frankfurter Landgericht hatte mit einer Entscheidung Ende Januar den Weg für den Abriss frei gemacht.

Vorangegangen war ein langer Rechtsstreit zwischen der Stadt und dem Frankfurter Rennklub, der vergeblich in mehreren Instanzen die Durchsetzung der Räumungsklage zu verhindern versuchte. Nachdem das Oberlandesgericht Frankfurt im vergangenen Sommer den Einspruch abgewiesen hatte, setzte eine Gerichtsvollzieherin wenig später die Räumung durch. Der Rennklub legte beim Bundesgerichtshof Revision gegen die OLG-Entscheidung ein, erhielt aber keinen Aufschub zur Verhinderung des Tribünenabrisses mehr.

(dpa)