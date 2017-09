Streit um DFB-Akademie: Rennklub übergibt Schlüssel für Geschäftsstelle

Zwei erleichterte Dezernenten und ein kampfeslustiger Graf: Die Stadt Frankfurt sieht sich nach der Zwangsräumung des Rennbahngeländes auf der Zielgeraden zur DFB-Akademie. Feierstimmung wollte aber noch nicht so recht aufkommen.

Die Stadt Frankfurt hat am Donnerstag mit der Zwangsräumung des Rennbahngeländes begonnen. In den Mittagsstunden war die Arbeit der Gerichtsvollzieherin auf dem mehrere Hektar großen Gelände noch nicht abgeschlossen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will dort für etwa 140 Millionen Euro eine Leistungsakademie errichten.

Sportdezernent Markus Frank und Immobiliendezernent Jan Schneider (beide CDU) zeigten sich erleichtert, dass nach langem - und weiter andauernden - Rechtsstreit die Stadt nun Zugang zu dem Gelände hat. «Das ist ein guter Tag für Frankfurt», sagte Frank. Ernüchternd sei allerdings der desolate Zustand der Gebäude und des Geländes.

Schneider zeigte sich zuversichtlich, dass nun bald weitere Schritte für die Übergabe an den DFB folgen können, auch wenn die Schlüssel für einzelne Liegenschaften nicht übergeben worden seien. So machte Carl Philip Graf zu Solms, der Sprecher des Frankfurter Rennklubs, bestehende Miet- und Eigentumsverhältnisse geltend, etwa für das seiner Mutter gehörende sogenannte Sarotti-Häuschen.

Da städtische Mitarbeiter bislang keinen Zugang zu dem Gelände hatten, könne erst jetzt geprüft werden, ob Menschen auf dem Rennbahngelände lebten oder ob es sich um «weitere Nebelkerzen» im Streit um das Areal handele, sagte Schneider.

Solms, der zwar die Geschäftsstelle des Rennklubs der Gerichtsvollzieherin übergab, aber dennoch einen der neuen Schlüssel zum Gelände hat, gab sich am Donnerstag weiter kämpferisch. «Ohne uns wird es keine DFB-Akademie geben», sagte er.

Der Bundesgerichtshof hatte am Mittwoch den Antrag des Rennklubs auf einstweilige Einstellung der Zwangsräumung abgelehnt. In dem BGH-Beschluss wurden auch der beantragten Revision nur äußerst geringe Chancen eingeräumt.

Dezernent Frank sah darin am Donnerstag eine Bestätigung der Position der Stadt. Die geplante DFB-Akademie sei für Frankfurt von ähnlich großer Bedeutung wie der Sitz der Europäischen Zentralbank, sagte er. Champagnerstimmung herrsche trotzdem nicht. «Ich glaube, die Feierstimmung kommt beim Spatenstich für die DFB-Akademie», sagte Schneider. (dpa)

