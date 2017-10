Studium in Frankfurt: Reportage: So ist es, zum Semesterstart in einem Notfallcamp wohnen zu müssen

Wohnungsnot

Frankfurter Studenten zahlen 700 Euro für 20 Quadratmeter

Viele Studierende in Frankfurt sind gezwungen, in Luxusapartments zu leben. Denn auch für die Jungakademiker ist bezahlbarer Wohnraum in der Stadt Mangelware. Das könnte sich negativ auf Frankfurt als Studienstandort auswirken. Studentenwerk und AStA sehen die Stadt in der Pflicht, doch die fühlt sich für die Lebenssituation der Studierenden nicht verantwortlich.