Weder eisige drei Grad auf dem Thermometer, Schneeregen am Morgen oder matschige Wiesen haben die Feiernden im Grüneburgpark heute ausbremsen können. Wie jedes Jahr waren die Jugendlichen am Nachmittag ins Westend geströmt, um dort ausgelassen das Ende der schriftlichen Abitur-Prüfungen zu zelebrieren. Ihren Alkohol brachten sie gleich mit: Kästenweise Bier, flaschenweise Schnapsmischen.

Für die Rettungssanitäter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) war klar: Es könnte ein arbeitsreicher Tag werden. „Die Kälte in Kombination mit dem Alkohol ist gefährlich“, erklärte der Einsatzleiter Frank Johanns gleich zu Beginn der Feierlichkeiten. „Wir müssen vermehrt darauf achten, dass die Jugendlichen keine Unterkühlungen erleiden, weil sie betrunken am Rand liegen.“ Mit insgesamt 20 ehrenamtlichen Helfern war sein Team angerückt. „Freiwillig, den Jugendlichen zu Liebe“, wie Johanns betonte.

Diese hätten eigentlich mit drei Rettungswagen versorgt werden sollen, aber: Bei einem Wendemanöver am Eingang des Parks fuhr sich ein Rettungsbus im schlammigen Untergrund fest. Das Technische Hilfswerk eilte zwar zu Hilfe, aber auch deren Wagen versank und so war es schließlich an der Feuerwehr, die Retter zu retten. „Die Versorgung der Jugendlichen war aber jederzeit gesichert“, beteuerte der Einsatzleiter. Für ihn blieb es letztlich ein „kleines Unglück“.

Die meisten Feiernden bekamen von der Rettungsaktion so oder so vorerst wenig mit. Zu gut die Stimmung, zu groß die Erleichterung. „Ich bin froh, dass das stressige Lernen vorbei ist“, sagte Robert (17), der am Lessing-Gymnasium sein Abitur macht. Das Wetter sei zwar blöd zum Feiern, aber: „Dann ist man morgen eben krank“, sagte er und lachte. Auch Emmélena (18) von der Schule am Ried freute sich, dass die Prüfungen vorbei sind: „Das Abi war okay. Aber die Aufgaben wollten gezwungen modern sein, das war verunsichernd.“

Ihre Bedenken, dass die Abiturienten wegen des Wetters zu Hause bleiben könnten, schwanden schnell, denn die Feierwütigen kamen. Rund 750 waren es in der Spitze, weniger als letztes Jahr bei sonnigem Wetter. Aber auch sie hinterließen Chaos.

Die Stadt hatte zwar zusätzliche Mülleimer und Toiletten aufstellen lassen, aber stattdessen saßen Jugendliche auf umgeworfenen Tonnen, manche pinkelten ins Gebüsch. Glasflaschen und Plastikbecher blieben zuhauf liegen. Claudia Gabriel, Leiterin der Stabsstelle „Sauberes Frankfurt“ hat dafür kein Verständnis: „Ich finde es schlimm, dass die Abiturienten es für selbstverständlich halten, dass die Allgemeinheit für ihren Müll aufkommt.“ 2017 hatten die Aufräumarbeiten die Stadt rund 11 000 Euro gekostet. Dieses Jahr könnte eine zertrampelte Wiese hinzukommen.

Die Polizei konnte dafür vermelden, dass die Feier für sie weitgehend ruhig geblieben sei. „Es gab keine größeren Auseinandersetzungen, das Wetter hat geholfen, dass es friedlich blieb", sagte ein Sprecher.

