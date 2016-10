Übungen in Frankfurt: Rettungskräfte üben im Osthafen Notfallszenarien

Mit über 350 Einsatzkräften und knapp 50 Fahrzeugen an Land und auf dem Wasser probten am Samstag Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), Katastrophenschutz, DLRG und den Frankfurter Rettungsdiensten Notfälle. FNP-Autorin Sandra Käthe hat sich das mal aus der Nähe angesehen.

Zwei Wohnungsbrände, zwei unter Baumaterial eingeklemmte Personen, zwei gynäkologische Notfälle, vier Arbeitsunfälle und eine Schiffskollision auf dem Main an ein und demselben Samstag – fast könnte man meinen, der Osthafen sei verflucht. Bei den Verletzten handelte es sich zum Glück jedoch um Mimen der Malteser, bei den Unfällen allesamt um nachgestellte Situationen und bei den Rettungskräften zum Großteil um Ehrenamtliche, die sich damit für den Großeinsatz rüsten sollten. Über 350 Kräfte waren knapp zwölf Stunden lang unterwegs, um zu proben.

Bilderstrecke Spektakuläre Großübung mit 360 Einsatzkräften am Frankfurter Osthafen

Ein Jahr Planung

„Olymp“ nennen die Rettungsdienste diese Großübung, die seit zehn Jahren einmal jährlich hunderte Einsatzkräfte und knapp 50 Einsatzfahrzeuge und -boote in den Osthafen führt: „Den Anfang machte damals das Technische Hilfswerk (THW), das den Osthafen als idealen Ort für eine Großübung ausfindig machte“, erzählt Carsten Witteck, Sprecher beim Malteser Hilfsdienst. Zehn Jahre später hat die regelmäßige Übung sich bei allen Rettungs- und Hilfsdiensten etabliert und dient in erster Linie dazu, die Zusammenarbeit zu stärken.

„So froh wir sind, dass Großschadensszenarien in der Stadt selten vorkommen, so selten ist auch die Kooperation zwischen so vielen Rettungskräften vonnöten. Und die muss gerade beim unvorhersehbaren Ernstfall reibungslos funktionieren“, so Witteck. Zu den Szenarien, die in den vergangenen Jahren geprobt wurden, gehörte etwa die Rettung Verletzter aus einem Zugunfall mit der Hafenbahn und ein einstürzendes Parkhaus. Dazu kommen weitere Notsituationen und Brände, die den Alltag der Retter abbilden. Die Planungen für ein gutes Dutzend Szenarien, die am Tag des „Olymp“ simuliert werden, dauern ein gutes Jahr.

Diesmal ist es ein Schiffsunglück, das die Helfer am Nachmittag in Atem hält und viele vergessen lässt, dass es sich nur um eine Übung handelt. Ein Boot mit 50 Passagieren, darunter etliche Verletzte, treibt im Hafenbecken. Von einem zweiten Schiff gut hundert Meter weiter, mit dem Minuten vorher eine Kollision simuliert wurde, ertönt der dumpfe Knall einer Explosion. Das Feuer, das Pyrotechniker darauf inszeniert haben, gibt den unvorbereiteten Einsatzkräften Hinweise darauf, was als Nächstes zu tun ist: das Boot in Richtung Ufer schleppen, um den Feuerwehrleuten an Land das Löschen zu erleichtern.

Zu denen, die vom Ufer aus beobachten, wie die Kräfte improvisieren, gehört Reinhard Ries, Direktor der Branddirektion. Gemeinsam mit Kollegen der Berufsfeuerwehr verfolgt er, wie das Feuerlöschboot vorfährt und den simulierten Brand auch direkt aus dem Wasser heraus bekämpft, während am liegengebliebenen Passagierschiff auch eine Stunde nach Beginn des Einsatzes noch Verletzte auf Tragen in die Rettungsboote gelegt werden.

Das Feuerlöschboot ist einer der Schauplätze des Tages, wo neben den Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren aus Sossenheim, Unterliederbach, Höchst, Niederrad und Rödelheim auch Berufsfeuerwehrleute im Einsatz sein müssen. „Gerade die Kapitäne des Boots – dem größten seiner Art in ganz Hessen – brauchen spezielle Ausbildungen, die Berufsfeuerwehrleute im Team voraussetzen“, erklärt Ries, dessen Branddirektion täglich eine Mannschaft an Feuerwehrleuten bereitstellt, die jederzeit mit dem Löschboot ausrücken könnten: „Tatsächlich zum Einsatz kommt es rund 50 bis 60 Mal im Jahr, nicht nur bei Unfällen, auch bei der Personensuche im Main.“

Meister der Improvisation

Über das, was die Ehrenamtlichen um das Löschboot herum leisten, ist Ries ehrlich beeindruckt. „Die Einsatzkräfte haben heute gezeigt, dass sie nicht nur ganz genau wissen, was sie da tun, sondern auch Meister im Improvisieren sind“, sagte der langjährige Feuerwehrmann, der weiß, dass es im Ernstfall gerade auf die Arbeit der Ehrenamtlichen ankommt. „Wenn in der Stadt wirklich Not am Mann ist, müssen auf Anhieb 2000 Leute miteinander funktionieren. Dass das möglich ist, wird hier gerade anschaulich bewiesen.“

Auch Malteser-Sprecher Witteck ist nach über zwölf Stunden im Osthafen zufrieden mit der getanen Arbeit: „Womöglich hätte es an der ein oder anderen Stelle schneller oder reibungsloser gehen können. Aber dafür sind Übungen wie diese ja auch da.“