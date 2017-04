Frankfurter CDU: Rhein bleibt Vorsitzender des rechten CDU-Flügels

Die CDU hat Spaß am parteiinternen Wettbewerb gefunden. Auch um den Vorsitz des rechten Flügels der CDU, der Mittelstandsvereinigung (MIT), gab es am Gründonnerstag eine Kampfkandidatur. Doch Amtsinhaber Boris Rhein bleibt am Ruder.

Das nennt man asynchrone Mobilisation: Der MIT-Vorsitzende und hessische Wissenschaftsminister Boris Rhein hatte die Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstandes für den Gründonnerstag anberaumt. Zu einem Zeitpunkt, in dem in den christlichen Kirchen das Ritual der Fußwaschung zelebriert wird. Gleichzeitig befinden sich viele im Osterurlaub. Selbst Rhein bestätigt, dass der Termin „notwendig, aber unglücklich“ gewesen sei – wobei er ihm zum Glück verholfen hat. Anders als seinem Herausforderer Christoph Fay war es Rhein gelungen, seine Getreuen um sich zu scharen. Und so bleibt er Vorsitzender des rechten Flügels der CDU, der traditionell in der Mittelstandsvereinigung (MIT) versammelt ist. Mit dem Ergebnis von 30 zu 19 Stimmen ist der Politiker hochzufrieden: „Es ist klar geworden, wer der Herr im Hause ist.“

Christoph Fay plädiert für Erneuerung.

Rekordbeteiligung

Offiziell gibt sich Rhein überrascht von der Tatsache, dass es überhaupt eine Gegenkandidatur gegeben hatte: „Christoph Fay hat erst in der Sitzung bekanntgegeben, dass er antreten will. In der vorhergehenden Vorstandssitzung hat er kein Wort davon gesagt“, sagt Rhein und lässt durchblicken, dass er zumindest gerüchteweise schon vorher von der anstehenden „Palastrevolution“ gehört habe.

„Ich bin von mehreren MIT-Mitgliedern, vor allem jüngeren und neueren, aufgefordert worden, mich zur Wahl zu stellen“, bestätigt Christoph Fay. Er ist in der Parteiorganisation einer von Rheins Stellvertretern, sitzt als Schatzmeister zudem im Landesvorstand. Bei seiner Wahl vor zwei Jahren wurde er zum Beauftragen für die Mitgliedergewinnung ernannt, tatsächlich konnte er im vergangenen Jahr 27 Neumitglieder für die MIT und damit auch für die CDU gewinnen. Vor allem aus diesen Kreisen hätten am Donnerstagabend seine Wähler kommen sollen. „Und 19 Stimmen sind kein schlechtes Ergebnis, normalerweise sind auf solchen Versammlungen nur so 35 Mitglieder. Aber Boris Rhein konnte besser mobilisieren, diesmal waren wir 49“, rechnet Fay vor. Sein Vater Wilhelm Fay gehörte zu den Gründungsmitgliedern der hessischen CDU. Er war mehrere Jahrzehnte Magistratsmitglied, ehrenamtlich und hauptamtlich. Vor 1966 bis 1972 war er Frankfurter Bürgermeister und Wirtschaftsförderungsdezernent.

Zu wenig Politik

An diese erfolgreichen Zeiten möchte Fay anknüpfen. Er fordert „mehr Politik in der MIT und inhaltliche Akzente“, zudem dürften Entscheidungen nicht nur von Einzelnen getroffen werden. „Wir haben nur Erfolg, wenn wir die Wirtschaftsliberalen und Konservativen wieder an die CDU binden.“ Diesen Personenkreis müsse man stärker für die CDU begeistern. Das bisher bestehende Reißverschlusssystem zur Aufstellung von Wahllisten für Stadt-, Landes- und Bundesparlament, bei dem jeweils die Hälfte der Plätze für Mitglieder des rechten CDU-Flügels, der MIT, sowie des linken, der CDA, vergeben werden, hält Fay für nicht mehr zeitgemäß. „Dieses Auswahlsystem funktioniert nicht mehr.“

Das sieht Rhein anders: „Ich kann nicht feststellen, dass wir wegen dieses Verfahrens ungeeignete, wenig kompetente Kandidaten aufgestellt hätten.“ Programmatisch kam er seinen Kritikern entgegen, unter anderem indem er ankündigte, mehr eigene MIT-Veranstaltungen anbieten zu wollen.

Fay wurde schließlich knapp als einer der stellvertretenden Vorsitzen der MIT wiedergewählt. Neben ihm sitzen dort eher Rhein-Getreue: die CDU-Landtagsabgeordneten Ralf-Norbert Bartelt und Ulrich Caspar, Michael Prinz zu Löwenstein, Chef der CDU-Fraktion im Römer, und die Stadtverordnete Nina Teufel. Wie Fay sich in dieser Reihe nun einordnet, bleibt abzuwarten. „Ich setze weiter darauf, dass wir in der MIT Erneuerung und Aufbruchstimmung durchsetzen.“