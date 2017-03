In Frankfurt gibt es einen neuen Leitfaden zur Straßenbenennung. Ziel des Ganzen, neue Straßen in Frankfurt sollen in Zukunft eingängige und unkonplizierte Namen tragen. Das finden wir schade, denn Frankfurt hat so viele unterhaltsame und witzige Straßennamen zu bieten.Wir haben die Lustigsten rausgesucht. Können Sie erraten, welche Straßen es wirklich in Frankfurt gibt? Machen Sie jetzt den Test.

Neuer Leitfaden zur Straßenbenennung Komplizierte Straßennamen soll es in Frankfurt nicht ... Kennen Sie Abai Qunanbajuly? Der Dichter gilt als Begründer der modernen kasachischen Literatur und ist potenzieller Namensgeber für eine Straße in Frankfurt. clearing