Stadtteil-Serie: Riederwald: Die unentdeckte Perle

Vielen Bewohnern des flächenmäßig drittkleinsten Stadtteils dürfte es so gehen wie Bill Murray im Kinohit „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Sie wachen auf und erleben jeden Morgen aufs Neue, immer und immer wieder Stau vor ihrer Haustür – morgens, nachmittags und abends. Besonders schlimm trifft es die Anwohner der Straße „Am Erlenbruch“, eine der Hauptzufahrtsstraßen in die Innenstadt.

Entlastung ist erst in einigen Jahren in Sicht: Das Land Hessen will den Riederwaldtunnel bauen, einen Autobahntunnel, der auch den Erlenbruch entlasten soll. Bis dahin prägen Bauarbeiten und -lärm sowie verstopfte Straßen den Riederwald.

Dabei lohnt es, sich den Stadtteil genauer anzuschauen. Abseits der Hauptverkehrsadern gibt es einige architektonische Perlen zu entdecken. Zwischen 1910 und 1928 baute der Volks-, Bau- und Sparverein in drei Bauabschnitten eine Arbeitersiedlung für Beschäftigte des Osthafens. Komplettiert wurde die bestehende Bebauung nach Entwürfen der Stadtplaner Ernst May und Herbert Boehm. In jenen Jahren entstanden Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser in Ziegelbauweise oder mit Bimsbeton-Hohlblocksteinen. Im Osten dieses Teils der Siedlung wurden zweigeschossige Doppelhausgruppen mit hohen Mansardendächern im sogenannten Heimatstil errichtet, im Westen setzte sich der Architektur-Stil „Neues Bauen“ mit den für ihn typischen Flachdächern durch.

Als Arbeitersiedlung war der Riederwald in der Weimarer Republik stark von kommunistischen Politikern, Sozialdemokraten und später dem Widerstand gegen die Nazis geprägt. An die SPD-Politikerin Johanna Tesch, die von hier stammte, 1919 Mitglied der Nationalversammlung war und sich gegen die Nationalsozialisten engagierte, erinnert der nach ihr benannte Platz. Heute sprechen viele Frankfurter vom „roten Riederwald“.

Seinen Namen verdankt der Ort dem Ried, einem sumpfigen Schwemmland, auf dem der Stadtteil entstand. Das Wasser wurde im 19. Jahrhundert zur Grundwasserversorgung von Frankfurt abgepumpt.

Die Verkehrsanbindung ist dank zweier U-Bahn-Stationen gut, was aber nicht für eine gute Infrastruktur für die rund 4600 Bewohner sorgt. Neben einem Discounter gibt es im Riederwald nur wenige kleine Geschäfte. FNP-Reporter Ben Kilb hat sich im Stadtteil umgeschaut.

Stadttor ist gesperrt

Im Gegensatz zu den meisten anderen Häusern im Stadtteil, prägt ein expressionistischer Stil die Bebauung in der Schäfflestraße. Deren Fahrbahn wird zurzeit erneuert. Die Bauarbeiten verschärfen die Verkehrssituation im Stadtteil zusätzlich: Die Straße ist für den Autoverkehr weitgehend gesperrt. Nur Fußgänger können zurzeit den Torbogen am Beginn der Straße passieren, der bedeutendsten Zufahrt ins Quartier. Vier Millionen Euro kostet die Sanierung der Schäfflestraße samt Neuordnung der Parkmöglichkeiten. Elf neue Bäume werden gepflanzt. Fußgänger sollen die Straße künftig leichter überqueren können: Dazu werden die Gehwege an den Straßeneinmündungen vorgezogen und Barrieren beseitigt. Ein heller Belag rundet das Erscheinungsbild ab.

Nadelöhr zwischen Autobahn und Innenstadt

Bild-Zoom Foto: Rainer Rüffer

Das engste Nadelöhr zwischen dem Ende der von Hanau kommenden A 66 und der Innenstadt ist der Erlenbruch. Für die anderthalb Kilometer entlang der Riederwald-Siedlung braucht man im Berufsverkehr schon einmal 20 Minuten. Aber auch die Borsigallee, die Wächtersbacher Straße und die Straße Am Riederbruch sind oft dicht – was den Stau noch einmal verschlimmert.

Arbeitersiedlung steht unter Denkmalschutz

Die Sanierung der Friedrich-List-Straße macht diesen Teil der früheren Arbeitersiedlung zum Schmuckstück. Rund 26 Millionen Euro investiert die ABG Frankfurt Holding in Modernisierung und Erweiterung der Häuser. Nicht jeder findet das gut, denn für viele Riederwälder sind die Mieten zu hoch. Andere argumentieren, die neuen Wohnungen sorgten für eine bessere soziale Mischung.

May-Siedlung verfällt

Bild-Zoom Foto: Ben Kilb

Sähe Ernst May (1886–1970) den Zustand seiner 1920 errichteten Siedlung in der Karl-Marx-Straße, wäre er wohl enttäuscht. Mieter beklagen, die ABG lasse die Häuser „vergammeln“. Die Wohnungsbaugesellschaft hingegen sagt, sie könne ihre vielen Häuser nur nach und nach sanieren. Vor knapp 100 Jahren galten die Wohnungen wegen ihren hohe Funktionalität als mustergültig.

Geteilte Sympathien

Das Wasserhäuschen von Aydin Savas in der Motzstraße liegt direkt am Wald. Savas stammt aus Nürnberg, spielte dort in der A-Jugend des 1. FC und träumte von einer Profikarriere. Daher schlagen zwei Herzen in seiner Brust: für die Clubberer und die Adlerträger. Ob Wimpel von 1979, Sticker von 1969 – Savas sammelt vieles rund um die Eintracht. Klar, dass er auch Eintracht-Schoppen verkauft.

Kummerkasten

Am Torbogen in der Schäfflestraße betreibt Leyla ihr kleines Stehcafé. Der Ort ist eine der wenigen Einkaufsmöglichkeiten im Stadtteil. „Weil die Leute hier sonst nur im Netto einkaufen können, fragen mich manche nach Scheibenwurst oder Käse“, sagt sie. Viele erzählen ihr ihre Sorgen, andere beschweren sich über den Verkehr oder regen sich über den schlechten Zustand der Straßen im Stadtteil auf.

Ein Ort für Abenteuer

Unzählige Kinder hat John Leicher bereits betreut, hat ihnen auf dem Abenteuerspielplatz Riederwald einen Ort zum Entdecken, Forschen und Bauen gegeben. Seit mehr als 40 Jahren arbeitet der heutige Leiter in der Keimzelle des gleichnamigen Vereins. „Sie müssen sich doch irgendwo austoben“, sagte Leicher einst im Interview mit unserer Zeitung über die Kinder. Hier können sie das.

Das „Haus“ der Vereine

Im Bunker in der Schäfflestraße präsentiert Andreas Bender eine Anlage des Modelleisenbahn-Vereins Riederwald. Der hat seine Räume im zweiten Stock, im ersten Stock sind die Vereins- und Trainingsräume der Frankfurter Karnevalgesellschaft (FKG) Narrhalla. Ohne diese preiswerte Unterkunft stünden beide Vereine wohl vor dem Aus. Zum Glück für die Vereine kaufte die Stadt den Bunker – wenn auch erst im zweiten Anlauf: Im Paket mit anderen Bunkern erwarb sie zuerst nur jenen in der Lasallestraße. Erst als sie feststellte, dass jener in der Schäfflestraße mehr Vereine beherbergt, kaufte sie auch ihn.

Hier kickte die Eintracht

Wo heute jenseits des Waldes in der Straße Am Riederbruch der „Metro“-Großmarkt steht, ist für Eintracht-Fans ein besonderer Ort: Hier stand 1919 das erste Stadion des heutigen Bundesligisten.

Gefühlte Riederwälder

Zwar heißen die Eintracht-Kicker oft heute noch „die Riederwälder“, doch das stimmt nicht mehr: Das Stadion „Am Riederwald“ liegt formal auf Seckbacher Gemarkung, so wie das angrenzende Trainingsgelände samt Sporthalle und Tennisplätzen. Auch die Pestalozzistraße und die Siedlung an der Vatterstraße gehören formal zu Seckbach – gefühlt sind sie aber ein Teil des Riederwalds.