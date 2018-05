Verkehr: Riederwaldtunnel: Neue Planung liegt aus

Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt wird im Planfeststellungsverfahren für den Riederwaldtunnel ab dem 7. Mai eine nochmalige Änderung des Plans veröffentlichen. Die Bürger können dann die von Hessen Mobil vorgenommenen Planänderungen einsehen.

Im Rahmen des aktuellen Planänderungsverfahrens für den Riederwaldtunnel, so das RP weiter, war die Frist für die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung am 20. März 2018 abgelaufen. Neben den Stellungnahmen der Behörden und Stellen sind rund 650 Einwendungen bei der Behörde eingegangen. Im Wesentlichen handelt es sich um vier Mustereinwendungen der Bürgervereinigung Nordend, der Anwohner der New Atterberry-Siedlung, der Anwohner der Seniorenwohnanlagen in den Straßen Am Erlenbruch und Schulze-Delitzsch-Straße und einer Interessengruppe, die sich gegen den in diesem Zusammenhang geplanten Rückbau von Wegen im Fechenheimer Wald wendet.

Die Einwendungen betrafen darüber hinaus die Lärmbelastungen sowohl während der Bauzeit als auch nach der Inbetriebnahme und die damit verbundene Forderung einer Einhausung der Autobahnen 66 und 661. Auch wurden die nachteiligen Veränderungen von Natur und Landschaft sowie die Auswirkungen auf die Wohn- und Aufenthaltsqualität angesprochen.

Hessen Mobil hat nun die Planunterlagen geändert und ergänzt. So wurden die Darstellungen zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens überarbeitet. Diese betreffen die Unterlagen zum landschaftspflegerischen Begleitplan, den Artenschutzbeitrag, die Grunderwerbsunterlagen sowie die schalltechnischen Untersuchungen.

Der geänderte Plan liegt in der Zeit vom 7. Mai bis einschließlich 6. Juni im Stadtplanungsamt, Kurt-Schumacher-Straße 10, Atrium, während der Dienststunden montags, dienstags, donnerstags und freitags in der Zeit von 7.10 bis 15.40 Uhr sowie mittwochs von 7.10 Uhr bis 19 Uhr zur Einsichtnahme aus. Einwendungen gegen die überarbeitete Planung können bis zum 6. Juli 2018 bei dem RP oder bei der Stadt schriftlich erhoben werden.

(red)