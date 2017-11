Kostenlose Untersuchung: Risiko Herzinfarkt: Dieser Bluttest kann Leben retten

Seit sechs Jahren kämpft Michaela Wolf dafür, die Erbkrankheit „familiäre Hypercholesterinämie“ bekanntzumachen. Sie und ihr Mann haben diese Krankheit, so wie rund 267 000 andere Menschen in Deutschland. Ihre Tochter Annalena (18) ist eine von nur wenigen, die das auslösende Gen von beiden Elternteilen erbten, was die Krankheit besonders gefährlich macht: Schon bei Drei- oder Vierjährigen kann sie zum Herzinfarkt führen. Denn der Cholesterinwert LDLR im Blut ist ständig viel zu hoch. Annalena muss eine möglichst cholesterinfreie Diät halten.

Anders als in Österreich, der Schweiz oder in den Niederlanden sei die Krankheit hierzulande wenig bekannt, sagt Michaela Wolf. Um das zu ändern, veranstaltet die in Frankfurt ansässige Patientenvereinigung „Cholesterin & Co“ (Cholco), der Wolf vorsteht, am Samstag, 2. Dezember, mit der Lipid-Liga und der Amgen GmbH die „Aktion Herzensangelegenheiten“. Im Hessen-Center, Borsigallee 26, bieten sie einen kostenlosen Cholesterin- und Blutfettwert-Test an.

Die häufigste Todesursache in Deutschland seien immer noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sagt Wolf: „An ihnen sterben jährlich 50 000 Menschen.“ Oft auch junge Menschen, manche sogar vor ihrem 40. oder gar 30. Geburtstag. Dann sei wahrscheinlich ein genetisch bedingt hoher Cholesterinwert die Ursache. Weil viele Ärzte die Krankheit nicht kennten und ein Cholesterintest erst ab dem 35. Lebensjahr gemacht werde, bleibe die Krankheit oft zu lange unerkannt.

Eine frühe Diagnose kann Leben retten. Daher setzen sich Cholco und Lipid-Liga für einen Cholesterintest für alle Kinder ein. Letztere ist die „Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und Folgeerkrankungen“, ein Zusammenschluss jener Ärzte, die sich der familiären Hypercholesterinämie widmen.

Bislang habe es außer einer strengen cholesterinarmen Diät nur wenige Therapiemöglichkeiten gegeben, sagt Wolf. Denn Medikamente konnten extrem hohe Cholesterinwerte nur schlecht senken. Die Amgen GmbH habe einen neuen, sogenannten PCSK9-Hemmer entwickelt. Das Medikament werde eingesetzt, wenn andere Medikamente versagten. Zur Untersuchung rät Wolf allen, in deren Familien jemand vor dem 50. Geburtstag an einem Herzinfarkt starb. Dann sei das Risiko, familiäre Hypercholesterinämie zu haben, groß.

(hau)