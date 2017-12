Robert Mangold ist Geschäftsführer der Tigerpalast-Gastronomie, des Zwei-Sterne-Restaurants Lafleur und des Caféhauses Siesmayer, engagiert sich in Gastronomie- und Varieté-Fachverbänden und ist begeisterter Sportler. Stillstand scheint das Einzige zu sein, was ihm nicht liegt. Ihm widmen wir Folge 247 unserer Serie "Der rote Faden", in der wir Menschen vorstellen, die Besonderes für Frankfurt leisten.

Robert Mangold sitzt auf dem dunkelgrünen Polster einer Rundbank im Café Siesmayer. Er wirkt angespannt. Der graue Anzug sitzt makellos, doch seine Haltung ist leicht in sich zusammengesunken, immer wieder fährt er sich mit der Hand durchs Haar und kommt dabei fast ein bisschen schüchtern rüber. Mangold hat schon unzählige Interviews gegeben, doch dieses hier scheint ihn nervös zu machen. Vielleicht, weil es nicht um eines seiner Projekte, sondern um ihn ganz persönlich geht? Das Personal ist hellwach, reagiert auf nahezu jede Bewegung des Chefs – eine gestraffte Pose oder ein suchender Blick reichen, schon steht ein Kellner am Tisch. Schnell wird klar: Robert Mangold hat hohe Ansprüche, an sich selbst und an seine Angestellten. Das Lokal hat er vor 13 Jahren gemeinsam mit Margareta Dillinger und Johnny Klinke eröffnet, seine Frau Helena leitet es seither.

Bild-Zoom Der Rote Faden - Frankfurter im Porträt, Societäts-Verlag 2015, 208 Seiten, Bildband, € 19,80 (D) / € 20,40 (A) / sFr 28,50 (CH), ISBN: 978-3-95542-147-2

Gerne sprich der Geschäftsführer der Tigerpalast- und Palmengarten-Gastronomie über seine Arbeit, seine Projekte, seine Ideen. Das fällt ihm leicht, dabei fühlt er sich sicher. Beispielsweise davon, wie er zusammen mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) einen neuen Ausbildungsberuf erfinden will. Trendgastronom soll der heißen und „den Beruf entkrusten und der Gastronomie über ihr Schmuddel-Image hinweg helfen“, so Mangold. Mit Madjid Djamegari, dem Macher des „Gibson“, einem Nachtclub auf der Zeil, und James und David Ardinast, den Gründern der „IMA“-Restaurants, hat er sich da die perfekten Partner ins Boot geholt – hipper geht es wohl kaum. Mangold ist seit diesem Jahr Vorsitzender für den Fachbereich Gastronomie der Dehoga Hessen, also des Deutschen Hotellerie- und Gastronomie-Verbands. Weil er nicht Nein sagen konnte, wie er selbst sagt, obwohl er eigentlich schon genug zu tun hat. Die neue Ausbildung soll die Branche fit für die Zukunft machen und Nachwuchs in die Restaurants bringen. „Trendgastronom klingt doch viel zeitgemäßer als Gastronomie-Fachfrau oder -Fachmann“, sagt er und lächelt. Alles, was noch fehle, seien die Unterstützung des Kultusministeriums und zwei Berufsschullehrer, die sich auf das Projekt einlassen. „Ich habe auch kein Problem damit, wenn sich am Ende ein Politiker das Ganze als seinen Erfolg an den Hut steckt und erklärt, er habe das erfunden“, sagt Mangold.

Öffentliche Anerkennung bedeutet ihm nicht so viel. Für ihn ist es wichtiger, dass er selbst und die Menschen in seinem direkten Umfeld wissen, was er leistet und das anerkennen. Ambitioniert ist er trotzdem, daraus macht er keinen Hehl, das Wort Ehrgeiz fällt immer wieder, wenn man ihn nach seiner Motivation fragt. Warum sonst sollte jemand sich zwei Jahre lang eine Auszeit vom Beruf nehmen, um für den Triathlon zu trainieren? Bei der Deutschen Studentenmeisterschaft wurde Mangold Mitte der 1980er Zweiter, war außerdem unter der ersten Generation der deutschen Ironmänner im Jahr 1984. „Marathon bin ich schon zuvor gelaufen, Fahrrad fahren lag mir auch, nur das Schwimmen musste ich noch üben.“ Nach zwei Jahren erkannte er, dass er noch härter und entbehrungsreicher trainieren müsste, um an die Spitze der Triathleten heranzureichen. Das war es ihm nicht wert, zumal man ja ohnehin keinen Beruf daraus machen konnte.

Der rote Faden Das rote Band der Sympathie Der Societäts-Verlag hat eine Porträtreihe aus der Frankfurter Neuen Presse aufgenommen: „Der rote Faden“ vereint 40 Frankfurter, die Großes geleistet haben. clearing

Sport ist Mangold aber auch heute noch extrem wichtig. In den Strandurlaub nach Frankreich oder Italien nimmt er das Fahrrad mit und bezwingt morgens erst mal einen Berg, eh er den Rest des Tages mit seiner Familie entspannt. „Bei langen Trainingseinheiten kann ich meinen Stress zerbröseln, zur Ruhe kommen, Abstand gewinnen und Dinge durchdenken. Das kostet mich keine Kraft, das gibt mir Energie.“ Während er so von sich erzählt, entspannt sich seine Pose immer mehr, er sitzt aufrechter, seine Gesten werden freier und ausladender und er rückt ein bisschen näher. „Man wird ja durchs Arbeitsleben getrieben – treibt sich selbst. Diese Auszeiten sind wichtig für mich.“

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Er liebt die einfache Küche