Armut: Robert Stoll muss von 719 Euro im Monat leben

So oft es geht, ist Robert Stoll draußen. Manchmal kauft er sich dann einen Kaffee, beim Billigbäcker, wo er nur einen Euro kostet. Dann sitzt er da, trinkt langsam, kleine Schlucke, mit langen Pausen dazwischen. Denn eigentlich will der 53-Jährige nur unter Menschen sein. Und sie dabei beobachten, wie sie ihr Leben leben. Ein Leben, das er sich niemals leisten konnte. Und es wohl niemals leisten können wird. Denn seines geriet schon in seiner Jugend aus den Fugen.

Dabei begann diese erfolgversprechend: Nach der Schule macht Stoll eine Lehre zum Koch, er ist gut, hat Freude an dem Beruf. Nur eine Prüfung fehlt ihm noch zum Abschluss, als unerwartet ein enges Familienmitglied stirbt. „Da hat es bei mir klick gemacht. Ich konnte einfach nicht mehr“, sagt Stoll. Den Abschluss holt er niemals nach. Seitdem schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Er arbeitete als Hausmeister, bei der Lebensmittelausgabe der Tafel, in der Rotation eines Fast-Food-Restaurants, als Küchenhelfer in einem Ausflugs-Café. Meist genau so lange, bis er einen unbefristeten Job bekommen müsste. Den er aber nie bekommt.

Stundenlang gependelt

Dennoch fällt über keinen seiner ehemaligen Arbeitgeber ein böses Wort. Im Gegenteil. „Das war eine schöne Zeit“, sagt er immer, wenn ihm noch ein weiterer Job einfällt, in dem er bereits gearbeitet hat. Dann lächelt er kurz, während sein Blick in die Ferne schweift. Nette Kollegen, Kontakt zu vielen Menschen, im Idealfall verschiedene Nationalitäten: Robert Stoll braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Und ist im Gegenzug bereit, viel zu geben: Zum Café-Job etwa pendelte er – drei Jahre lang - täglich drei Stunden.

Info: Arbeitslosenquote im März gesunken 22 614 Frankfurter waren im März 2018 erwerbslos. Damit lag die Arbeitslosenquote bei 5,7 Prozent – und damit um 0,5 Prozentpunkte niedriger als im März 2017. clearing

Davon geblieben sind ihm 719 Euro Arbeitslosengeld pro Monat vom Jobcenter. Allein seine 30-Quadratmeter-Wohnung in Sindlingen kostet 375 Euro Miete und Strom. Anders als bei Hartz IV übernimmt das Jobcenter diese Kosten nicht. „Mir bleiben also 345 Euro“, sagt Stoll. 70 Euro weniger als der Regelsatz für alleinstehende Hartz IV-Empfänger.

Hungern müsse er deshalb nicht. „Aber ich muss schon gucken, wo es am billigsten ist.“ Zweimal pro Woche geht er in eine Frühstücksstube, wo Bedürftige für 50 Cent frühstücken können. Und wenn er dann eh schon in Höchst ist, macht er im Second-Hand-Laden und bei der Suppenküche St. Josef Halt, die kostenlos Mittagessen verteilt. Nur einmal pro Woche, da gönnt er sich für fünf Euro in einem Höchster Seniorenheim ein Menü „mit Suppe, Hauptgericht und Dessert“. Er grinst. Das Ambiente sei gepflegt. „Und außerdem ist man unter Leuten. Einmal in der Woche kann ich das Geld dafür entbehren.“ Öfter nicht, schließlich muss er auch noch den Bus bezahlen, der ihn von Sindlingen nach Höchst und wieder zurück bringt.

„Es ist entwürdigend“

Natürlich habe er Bekannte, die ihm im Notfall helfen könnten. „Aber ich will ihnen nicht zur Last fallen. Das ist mir peinlich“, sagt er. Dann nimmt er lieber einige der Zwei-Euro-Münzen, die er gesammelt hat, als er noch einen Job hatte, und kauft sich den Becher Kaffee für einen Euro beim Billigbäcker. „Ich komme schon zurecht“, sagt Stoll und nimmt einen Schluck. „Aber es ist entwürdigend.“

Ob das Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der vor Kurzem behauptet hatte, dass niemand in Deutschland hungern müsse, auch so sehen würde? „Wir können gerne mal tauschen“, sagt Stoll. Er würde dann als erstes seine Wohnung renovieren. Seit 23 Jahren wohnt er in der Ein-Zimmer-Wohnung, die Wände sind vergilbt, weil er sich das Rauchen erst vor zwei Monaten abgewöhnt hat, um Geld zu sparen. Oder er würde sich doch eine etwas größere Wohnung suchen. „Ich kann mich so schwer von Dingen trennen.“

Und dann wird Stoll doch noch kurz melancholisch. „Ich kaufe immer im Second-Hand-Kaufhaus ein, fahre nie in den Urlaub oder auch nur in die Innenstadt.“ Dieses Mal lächelt er nicht, als er in die Ferne blickt. Er sagt: „Unglücklich war ich in meinem Leben noch nie. Aber so richtig glücklich bin ich auch nicht.“

Umso mehr hofft er darauf, dass die Fast-Food-Kette, bei der er vor Kurzem zum Probearbeiten war, ihn einstellt. Weil die Kette Fisch verkauft, habe der Arbeitsvermittler ihn eigens darauf hingewiesen, dass diese Stelle nicht für jeden geeignet sei. Und auch dorthin müsste Stoll wieder mehr als zwei Stunden pendeln. Doch all’ das ist ihm egal: „Hauptsache, ich habe was zu tun“, sagt er und lächelt. Das helfe ihm nämlich nicht nur im Jetzt, sondern auch später: „Nach der Arbeit im Café hat sich mein Rentenbescheid deutlich erhöht.“ Statt 240 Euro werde er nun 500 Euro Rente bekommen.