Gutleutviertel: Roma-Lager darf geräumt werden

Rund 30 rumänische Staatsbürger, zum Großteil Roma, haben sich auf einem Grundstück der Firma in der Nähe des Heizkraftwerks West unerlaubt niedergelassen. Sie leben dort in Sperrmüll-Verschlägen zwischen gebrauchten Fahrrädern und Plastikabfall. Für die Räumung des Lagers ist nun der Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts zuständig. Dort hieß es am Montag, es gebe dafür noch keinen Termin. Unterstützung leistet, wenn nötig, die Polizei. (dg)

Gutleutviertel Roma-Hütten sollen verschwinden