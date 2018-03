FES prüft Routen: Rückwärts fahren ist bei der Müllabfuhr bald nur noch ausnahmsweise erlaubt

Wenn sie rückwärts fahren, piepst es schrill, und ein Mitarbeiter gibt dem Fahrer durch Handzeichen zu verstehen, ob er nach rechts oder links rangieren muss: Alltag bei der FES. Denn Frankfurt ist eng, es gibt Sackgassen, oft müssen die Müllmänner rückwärts fahren, oft dicht an parkenden Autos vorbei, oft in schmalen Straßen, in Kurven. „In manchen Straßen müssen wir mehr als 150 Meter rückwärts fahren“, sagt FES-Sprecher Stefan Röttele. „Und manche Straßen sind so schmal beziehungsweise zugeparkt, dass der Abstand rechts und links weniger als 50 Zentimeter beträgt.“ Künftig dürfen die Fahrzeuge solche Straßen nicht mehr befahren. Eine neue Unfallverhütungsregel, die „Branchenregel 114-601“, verbietet dies den kommunalen Entsorgern.

Info: Todesfälle durch rückwärts fahrende Müllautos 144 Mitarbeiter von Entsorgungsunternehmen wurden laut Berufsgenosseschaft in der Zeit von 1976 bis 2014 durch rückwärts fahrende Müllwagen verletzt. clearing

Entstanden ist sie 2016, als Einigung der Berufsgenossenschaften, Unfallkassen, Entsorgungswirtschaft und der Gewerkschaft Verdi. Und sie gilt bereits. „Es ist kein Gesetz“, sagt Röttele, „sondern eine dringende Empfehlung.“ Aber sie habe für Entsorgungsunternehmen quasi Gesetzeskraft, denn es sei zu erwarten, dass sich die Gerichte an ihr orientieren. Dann nämlich, wenn es zu einem Verfahren kommt, weil beispielsweise ein Mitarbeiter von einem rückwärts fahrenden Kollegen verletzt worden ist.

Mehr Schutz für Müllmänner

Die FES hat sicherzustellen, dass Rückwärtsfahrten möglichst schon durch bessere Routenplanung vermieden werden. Dort, wo das unmöglich ist, muss die FES zuvor Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten festlegen. Denn die meisten Unfälle treffen nicht Unbeteiligte, die über die Straße rennen, ohne zu schauen und dabei die Ohren noch mit Kopfhörern verstopft haben. Die meisten Unfälle passieren, wenn ein sogenannter Einweiser dem Fahrer Handzeichen gibt, aber in einen toten Winkel gerät oder beim Rückwärtsgehen stolpert und dann angefahren wird.

Parkverbote in engen Gassen

„In Frankfurt arbeiten wir mit Hochdruck an einer Gefährdungsbeurteilung“, sagt Röttele. Sämtliche Straßen, durch die Müllfahrzeuge rückwärts fahren, müssten dafür erfasst und unter die Lupe genommen werden. Gegebenenfalls macht die FES Vorschläge, wie die Straßen baulich und rechtlich angepasst werden können. Etwa mit Halteverboten, deren Einhaltung dann auch kontrolliert werden muss. Oder mit der Beseitigung von Pollern und anderen Hindernissen, damit die Straßen nicht künstlich verengt werden.

Wenn die Laster schon rückwärts fahren müssen, dürfe die Strecke nicht länger als 150 Meter sein, der Fahrer muss Sicht durch die Rückspiegel haben, ein geschulter Einweiser muss Handzeichen geben und der Abstand zu den beiden Fahrbahnrändern muss je mindestens 50 Zentimeter betragen. Wie viele Straßen zu schmal sind, kann Röttele nicht sagen. „Der Plan wird noch erarbeitet, wir sind mit Hochdruck daran.“ Möglicherweise gebe es in der zweiten Jahreshälfte Ergebnisse.

Das Umweltamt, das Straßenverkehrsamt und das Straßenbauamt müssen sich dazu absprechen. Für manche Anwohner von Sackgassen könnte das schließlich bedeuten, dass sie ihre Mülltonne nicht einfach mehr auf den Bürgersteig stellen können, sondern 150 Meter zum nächsten Sammelpunkt schieben müssen. Und dieser Sammelpunkt muss auch erst mal da sein – und darf nicht zugeparkt werden.